YKS bitti, kitapçıklar geldi! İşte TYT, AYT ve YDT cevap anahtarı ekranı

Sınav salonlarından çıkan öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek o son dakika duyurusundaydı. Beklenen hamle gecikmedi; TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
YKS bitti, kitapçıklar geldi! İşte TYT, AYT ve YDT cevap anahtarı ekranı
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

TYT, AYT VE YDT KİTAPÇIKLARINA NASIL ULAŞILIR?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

ÖSYM BAŞKANI BAYRAM ALİ ERSOY'DAN İLK AÇIKLAMA

"YKS'nin tüm oturumları tamamlandı" Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının tamamlandığını belirtti.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"YKS'nin tüm oturumları tamamlandı. Sınava giren tüm adaylarımızı tebrik ediyor, sınavın hayırlı olmasını diliyorum. Sınavın sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayan tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum."

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