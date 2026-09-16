YKS ek tercih tarihleri açıklandı: Başvurular 17 Eylül'de başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 tercih süreci tamamlanmasının ardından gözler şimdi ek tercih dönemine çevrildi. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen ya da tercihte bulunmayan adaylar, ek yerleştirme süreciyle yeniden şans elde edecek.