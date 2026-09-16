YKS ek tercih tarihleri açıklandı: Başvurular 17 Eylül'de başlıyor
ÖSYM, 2026-YKS ek yerleştirme sürecine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. İlk yerleştirmede bir programa yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylar, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında ek tercihlerini yapabilecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 tercih süreci tamamlanmasının ardından gözler şimdi ek tercih dönemine çevrildi. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen ya da tercihte bulunmayan adaylar, ek yerleştirme süreciyle yeniden şans elde edecek.
ÖSYM'nin 2026 YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarındaki boş kontenjanlar netleşecek.
ÖSYM'nin takviminde ana YKS yerleştirme tercihleri 29 Temmuz 2026 saat 11.45'te başlamış, 10 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona ermişti. Yerleştirme sonuçları ise 18 Ağustos 2026 saat 05.45'ten itibaren adayların erişimine açılmıştı. Sürecin bir sonraki adımı olan ek yerleştirmeye ilişkin de ÖSYM'den beklenen açıklama geldi.
Buna göre, 2026 YKS sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yönelik ek yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.
Adaylar, 2026-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapacak.
Tercih işlemleri 17 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da başlayacak ve 21 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adayların üniversite kayıtları daha önce 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Elektronik kayıt işlemleri de 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanmıştı.
2026-YKS sürecinin bugüne kadarki ve bundan sonraki adımları şu şekilde sıralanıyor:
2026-YKS ana tercihleri: 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026
2026-YKS yerleştirme sonuçları: 18 Ağustos 2026, saat 05.45
Elektronik üniversite kayıtları: 24-26 Ağustos 2026
Üniversitelerde kesin kayıtlar: 24-28 Ağustos 2026
2026-YKS ek yerleştirme tercihleri: 17-21 Eylül 2026
Ek yerleştirme sürecinde adayların, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda yer alacak boş kontenjanları takip ederek tercihlerini bu tarihler arasında tamamlamaları gerekiyor.