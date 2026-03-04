YKS geç başvuru ne zaman? 2026 YKS geç başvuru ücreti kaç TL?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci 6 Şubat 2026’da başladı ve 2 Mart 2026’da tamamlandı. Başvuru dönemini kaçıran adaylar ise ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru günlerinde işlemlerini yapabilecek.

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek geç başvuru süreci, başvuru yapamayan adaylara son bir fırsat sunuyor.

YKS GEÇ BAŞVURU 2026 TARİHLERİ

2026 YKS için geç başvuru işlemleri 6 Mart 2026 Cuma günü saat 14.30’da başlayacak ve 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek.

Bu tarihler arasında adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden geç başvurularını gerçekleştirebilecek.

2026 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvurularında normal dönemde oturum başına 700 TL ücret alınmıştı.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak yatırılıyor. Buna göre 2026 YKS geç başvuru döneminde oturum başına 1.050 TL ödeme yapılacak.

YKS SINAV TARİHLERİ

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS şu tarihlerde uygulanacak:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026

Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Önceki yıllardaki uygulamalara göre YKS sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor.

Bu nedenle 2026 YKS için sınav giriş belgelerinin 10-15 Haziran 2026 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayımlanması bekleniyor.