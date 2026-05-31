YKS giriş yerleri sorgulama: YKS ne zaman, üniversite sınav giriş belgesi açıklandı mı?
YKS’ye sayılı günler kala adaylar sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerine odaklandı. TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde gözler ÖSYM’den yapılacak açıklamaya çevrildi.
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2026 YKS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin haziran ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Sınav yerlerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, 9-10-11 Haziran 2026 tarihlerinde ilan edilmesinin beklendiği ifade ediliyor.
YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınav giriş belgeleri yayımlandıktan sonra adaylar belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.
Adayların sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak “2026 YKS Sınava Giriş Belgesi” ekranından belgelerini görüntülemesi gerekecek.
Belgede adayın sınava gireceği okul, salon, sıra bilgisi ve sınav kuralları yer alacak. Adayların sınav günü belgelerinin çıktısını yanlarında bulundurması zorunlu olacak.
2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM takvimine göre 2026 YKS oturumları haziran ayında gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te uygulanacak.
Alan Yeterlilik Testi (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak.
Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45’te gerçekleştirilecek.
YKS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?
Üniversite adayları için büyük önem taşıyan sınava 29 Mayıs itibarıyla 22 gün kaldığı belirtildi.