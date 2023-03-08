YKS için başvurular başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Sınav 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS için başvurular başladı
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17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Depremzedelerden sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

Kaynak: TRT Haber

# YKS
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