YKS için başvurular başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Sınav 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.
17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Depremzedelerden sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.
Kaynak: TRT Haber
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