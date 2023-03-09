YKS 2023 KEP adresi nedir?

KEP SİSTEMİ AYRINTILARI

KEP sisteminde; ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe hizmetleri, ticari firmalar arasında yapılan yazışmalar, anonim şirketlerin olağan ya da olağan üstü toplantı çağrıları, ihale işlemleri, teklif iletileri, sözleşme evrakları ve paylaşımı, şirketlerin vermekle yükümlü olduğu beyannameler, faturalar, ekstre talimatları gibi her türlü e-posta işlemi güvenli bir şekilde yerine getirilebilir.

Ancak diğer elektronik posta hizmetlerinden en belirgin farkı, bu hizmet ile yapılan her işlemin yasal olmasıdır ve aynı zamanda yasal delil olarak kullanılabilmesidir.

*KEP adresi, YKS başvurularında zorunlu değildir.