YKS 2023 KEP adresi nedir?
2023 YKS başvuruları sırasında karşılaşılan KEP adresi "Kayıtlı Elektronik Posta"nın kısaltılmasıdır. Bu hata ile karşı karşıya gelen adaylar, "YKS KEP adresi nereden, nasıl alınır?" sorularını araştırmaya başladı.
YKS KEP adresi, Kayıtlı Elektronik Posta'nın kısaltmasıdır. Elektronik posta kategorisinde yer alan KEP, resmi yazışmaların güvenli bir şekilde yapılabilmesi için tasarlanmıştır.
Resmi yazışmalarda üçüncü kişilerle paylaşılmayan bilgilerin güvenli bir şekilde karşı tarafla paylaşılması KEP ile mümkündür. Şirketler için zorunlu olan kayıtlı e-posta hizmeti, internet ortamında güvenli yazışma işlemi için gereklidir.
KEP SİSTEMİ AYRINTILARI
KEP sisteminde; ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe hizmetleri, ticari firmalar arasında yapılan yazışmalar, anonim şirketlerin olağan ya da olağan üstü toplantı çağrıları, ihale işlemleri, teklif iletileri, sözleşme evrakları ve paylaşımı, şirketlerin vermekle yükümlü olduğu beyannameler, faturalar, ekstre talimatları gibi her türlü e-posta işlemi güvenli bir şekilde yerine getirilebilir.
Ancak diğer elektronik posta hizmetlerinden en belirgin farkı, bu hizmet ile yapılan her işlemin yasal olmasıdır ve aynı zamanda yasal delil olarak kullanılabilmesidir.
*KEP adresi, YKS başvurularında zorunlu değildir.
KEP ADRESİ NASIL ALINIR?
Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat sistemine üye olmak isteyen vatandaşlar başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak en yakın PTT Merkez Müdürlüğünden hesaplarını alabilirler.
KEP ADRESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER HANGİLERİ?
• Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge,
• Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu.