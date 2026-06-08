YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AYT- TYT- YDT sınav belgesi nasıl alınır? İşte YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı
ÖSYM tarafından 81 ilde gerçekleştirilecek 2026 YKS sınav giriş belgelerinin 11 Haziran'a kadar erişime açılması bekleniyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca üç oturum hâlinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) için tarihler netleşti.
Üniversiteye geçiş yapacak milyonlarca adayın katılımıyla 81 ilde gerçekleştirilecek sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak.
İkinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran 2026 Pazar sabahı saat 10:15'te, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün öğleden sonra saat 15:45'te uygulanacak.
SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adayların 6 Şubat-2 Mart tarihleri arasında başvurularını tamamladığı, geç başvuruların ise 10-12 Mart aralığında alındığı üniversite sınavında adayların hangi binalarda sınava gireceği kısa süre içinde belli olacak.
ÖSYM'nin işleyiş kuralı gereği, sınav yerleri ilk oturumdan yaklaşık 10 gün önce açıklanıyor. Mevcut takvim doğrultusunda, YKS sınav giriş belgelerinin en geç 11 Haziran 2026 tarihine kadar erişime açılması öngörülüyor.
Adaylar, sınav salonu bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgelerine ÖSYM'nin resmî Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşacak. Çıktı alma işlemleri, adayların T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmasının ardından "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.