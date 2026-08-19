YKS sonucunu sosyal medyada paylaşanlar dikkat! Uzmanlardan kritik dolandırıcılık uyarısı

Sonuç belgelerinin açık şekilde sosyal ağlarda paylaşılmasının siber dolandırıcıların iştahını kabarttığı, paylaşılan kişisel veriler üzerinden öğrencilerin doğrudan hedef alındığı bildirildi.

"DOLANDIRICILARIN ELİNE CİDDİ ANLAMDA VERİ VERİLİYOR"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilişim Uzmanı Osman Demircan, ÖSYM sonuç belgesinde yer alan kimlik ve adres bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçme riskine dikkat çekti:

Sonuç belgesinde bulunan açık verilerin dolandırıcılar için zemin oluşturduğunu belirten Demircan, şahısların kendilerini bankacı ya da sigortacı gibi tanıtarak gençlerle iletişime geçebileceğini vurguladı.

Dolandırıcıların adayların kişisel bilgilerini kullanarak güven tesis etmeye çalıştığı ve sahte işlemler üzerinden mağduriyet oluşturabileceği kaydedildi.

KAZANILAN ŞEHRE GÖRE 'SAHTE BURS' VE 'EV' TUZAĞI

Siber dolandırıcıların adayın kazandığı üniversite ve şehre özel kurgular geliştirdiğini ifade eden Demircan, şu örneğe dikkat çekti:

"Kütahya'da bir üniversite kazandıysanız, o kentle ilgili verilebilecek sahte burslar ya da sahte öğrenci evleriyle ilgili ilanlar doğrudan hedefli olarak size gönderilebilir. Bu durum, ele geçirilen kişisel veriler üzerinden yürütülen organize bir dolandırıcılık yöntemidir."

ADAYLARIN ALMASI GEREKEN TEDBİRLER

Uzmanlar, sosyal medyada paylaşım yapacak öğrencilerin ve ailelerin şu kurallara kesinlikle uyması gerektiğini bildirdi:

Sonuç belgelerinde yer alan T.C. kimlik numarası, adres, aday numarası ve barkod gibi kritik alanlar mutlaka tamamen kapatılmalı.

Kişisel verilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmaması, sonraki süreçlerde karşılaşılabilecek dolandırıcılık risklerini asgariye indirecek.