YKS sonucunu sosyal medyada paylaşanlar dikkat! Uzmanlardan kritik dolandırıcılık uyarısı

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce aday üniversiteli olmanın heyecanını yaşarken, uzmanlardan sosyal medya paylaşımlarına ilişkin kritik bir uyarı geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
YKS sonucunu sosyal medyada paylaşanlar dikkat! Uzmanlardan kritik dolandırıcılık uyarısı
Yayınlanma:

Sonuç belgelerinin açık şekilde sosyal ağlarda paylaşılmasının siber dolandırıcıların iştahını kabarttığı, paylaşılan kişisel veriler üzerinden öğrencilerin doğrudan hedef alındığı bildirildi.

"DOLANDIRICILARIN ELİNE CİDDİ ANLAMDA VERİ VERİLİYOR"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilişim Uzmanı Osman Demircan, ÖSYM sonuç belgesinde yer alan kimlik ve adres bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçme riskine dikkat çekti:

Sonuç belgesinde bulunan açık verilerin dolandırıcılar için zemin oluşturduğunu belirten Demircan, şahısların kendilerini bankacı ya da sigortacı gibi tanıtarak gençlerle iletişime geçebileceğini vurguladı.
Dolandırıcıların adayların kişisel bilgilerini kullanarak güven tesis etmeye çalıştığı ve sahte işlemler üzerinden mağduriyet oluşturabileceği kaydedildi.

KAZANILAN ŞEHRE GÖRE 'SAHTE BURS' VE 'EV' TUZAĞI

Siber dolandırıcıların adayın kazandığı üniversite ve şehre özel kurgular geliştirdiğini ifade eden Demircan, şu örneğe dikkat çekti:

"Kütahya'da bir üniversite kazandıysanız, o kentle ilgili verilebilecek sahte burslar ya da sahte öğrenci evleriyle ilgili ilanlar doğrudan hedefli olarak size gönderilebilir. Bu durum, ele geçirilen kişisel veriler üzerinden yürütülen organize bir dolandırıcılık yöntemidir."

ADAYLARIN ALMASI GEREKEN TEDBİRLER

Uzmanlar, sosyal medyada paylaşım yapacak öğrencilerin ve ailelerin şu kurallara kesinlikle uyması gerektiğini bildirdi:

Sonuç belgelerinde yer alan T.C. kimlik numarası, adres, aday numarası ve barkod gibi kritik alanlar mutlaka tamamen kapatılmalı.
Kişisel verilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmaması, sonraki süreçlerde karşılaşılabilecek dolandırıcılık risklerini asgariye indirecek.

Savcılıktan Alihan Kuriş suç örgütüne yeni operasyonel tespit: İfadelerinde yalan beyan ortaya çıktıSavcılıktan Alihan Kuriş suç örgütüne yeni operasyonel tespit: İfadelerinde yalan beyan ortaya çıktıGündem
ösym YKS
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
Deprem uzmanı Okan Tüysüz uyardı
Alparslan Kuytul dosyasında kan donduran ifadeler!
Okullarda yeni yasaklar ve kurallar belli oldu
Yargıtay’dan emekli maaşları için kritik karar!
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!
İklim bilimcilerden korkutan uyarı!
19 Ağustos il il hava durumu
Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor
MASAK inceledi, kripto çetesi şafak baskınıyla çökertildi!
Çok Okunanlar
7 Milyon 100 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 7 Milyon 100 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
19 Ağustos il il hava durumu 19 Ağustos il il hava durumu
Gezi planı faciayla bitti! Kiraladıkları araçla yola çıkan 3 kuzen hayatını kaybetti Gezi planı faciayla bitti! Kiraladıkları araçla yola çıkan 3 kuzen hayatını kaybetti
Kademeli emeklilikte beklenen tarih açıklandı! Kademeli emeklilikte beklenen tarih açıklandı!
Altında sert düşüş sonrası kritik gün! 19 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar? Altında sert düşüş sonrası kritik gün! 19 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar?