YKS soru ve cevap anahtarları erişime açıldı

YKS’nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT), bugün saat 17.45’te sona erdi. Üç oturum halinde yapılan 2025-YKS’de yaklaşık 1 milyon aday ilk kez sınav heyecanı yaşadı. Sınav maratonunun tamamlanmasının ardından en çok merak edilen konu ise soru ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağıydı. ÖSYM, bu beklentiyi kısa sürede karşılayarak tüm oturumlara ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılan adayların, sınavda yöneltilen sorular ile cevap anahtarlarına https://www.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabileceği belirtildi. Adaylar, bu yayın sayesinde kendi performanslarını değerlendirme ve sınav sonuçlarına yönelik tahmin yapma imkanı bulabilecek.

SONUÇ TARİHİ NETLEŞTİ

ÖSYM, 2025-YKS sınav sonuçlarının 22 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu. Sınav sonuçları yine ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden erişime açılacak.