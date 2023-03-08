YKS'ye girecek adaylar dikkat: ÖSYM'den deprem kararı

ÖYSM, depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacağını duyurdu. Buna göre adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek.

YKS'ye girecek adaylar dikkat: ÖSYM'den deprem kararı
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ÖYSM, depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacağını duyurdu. Buna göre adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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