YKS'ye girecek adaylar dikkat: ÖSYM'den deprem kararı
ÖYSM, depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacağını duyurdu. Buna göre adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek.
ÖYSM, depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacağını duyurdu. Buna göre adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek.
Kaynak: Anadolu AjansıÖğretmenlerin zorunlu hizmeti ertelendi YKS için başvurular başladı Depremzede öğrencilerin ders kitapları hazır Deprem bölgesinde sınavlar nasıl yapılacak?