YÖK bahar yarıyılına ilişkin en çok merak edilen 9 soruyu yanıtladı
Üniversitelerde, deprem felaketi dolayısı ile online eğitime geçilidiği açıklanmıştı. Bunun üzerine öğrencilerin, bahar yarıyılına ilişkin sıkça yönelttiği 9 yeni soru YÖK tarafından yanıtlandı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin 9 yeni soruya açıklık getirdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, YÖK, 2022-2023 bahar döneminin, yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca alınacak kararlarla 20 Şubat'tan itibaren uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan ayı başı itibarıyla şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğinin değerlendirilebileceğine karar vermişti.
Bu kararlar sonrasında YÖK, yükseköğretim kurumlarında 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin soru ve cevapları 16 başlık halinde 19 Şubat'ta paylaşmıştı.
Özel öğrencilikte geçen süre, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik'teki özel öğrencilik süresinden sayılır mı?
"Hayır sayılmaz."
Özel öğrencilik şartlarını sağlayan öğrenciler hangi üniversitelere başvuru yapabilir?
"Özel öğrencilik şartlarını sağlayan öğrenciler; birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının (birinci derece yakınlarının deprem nedeniyle yaşamakta olduğu il) bulunduğu illerdeki üniversitelerin eş değer diploma programlarına başvuru yapabilir.
Geçici ikametgahın 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 52. maddesinde öngörülen nüfus müdürlüğü veya muhtarlıklardan alınan adrese ilişkin belge ile ispat edilmiş olması şart değildir. Yurt müdürlüğünden alınan yazı, kira sözleşmesi veya yanında ikamet edilen aile tarafından ikametgahı teyit eden yazı ile de mümkündür."