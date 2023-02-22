YÖK bahar yarıyılına ilişkin en çok merak edilen 9 soruyu yanıtladı

Özel öğrencilik şartlarını sağlayan öğrenciler hangi üniversitelere başvuru yapabilir?

"Özel öğrencilik şartlarını sağlayan öğrenciler; birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının (birinci derece yakınlarının deprem nedeniyle yaşamakta olduğu il) bulunduğu illerdeki üniversitelerin eş değer diploma programlarına başvuru yapabilir.

Geçici ikametgahın 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 52. maddesinde öngörülen nüfus müdürlüğü veya muhtarlıklardan alınan adrese ilişkin belge ile ispat edilmiş olması şart değildir. Yurt müdürlüğünden alınan yazı, kira sözleşmesi veya yanında ikamet edilen aile tarafından ikametgahı teyit eden yazı ile de mümkündür."