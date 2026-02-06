YÖK Başkanı duyurdu: 7 ilde başlıyor... Üniversitelerde yeni dönem

Yükseköğretim Kurulu, “Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği”nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre uygulamalı eğitim en az bir dönem sürecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, modelin ilk etapta 7 pilot ilde başlayacağını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerinin mezun olmadan önce uygulamalı eğitimle iş hayatına uyum sağlamaları amacıyla “Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği”ni değiştirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, uygulamalı eğitimin en az bir dönem olacağı bildirildi. Düzenlemenin, öğrencilerin yalnızca sınıf ortamında değil doğrudan iş hayatının içinde deneyim kazanmalarını sağlayacak yeni bir model oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Bu modelle mezunların donanımının artırılması, üretkenliklerinin güçlendirilmesi ve istihdam süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

20-30 GÜNLÜK STAJLARIN YERİNE YENİ SİSTEM

YÖK Başkanı Erol Özvar, dönüşüm modelinin öğrencilerin istihdama daha hızlı geçmesini mümkün kılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"20-30 gün gibi kısa süreli ve verimliliği tartışmalı stajların yerine daha kapsamlı, iyi yapılandırılmış ve sektörle iç içe bir staj sistemi kuruyoruz. Öğrencilerimizin yalnızca sınıfta değil, doğrudan iş hayatının içinde deneyim kazanmalarına imkan verecek bu model, onları daha donanımlı, üretken ve istihdam odaklı bireyler haline getirecek. Böylece öğrencilerimizin eğitim süreçlerini gerçek iş ortamlarıyla bütünleştiren, istihdamla doğrudan bağlantı kuran bir yükseköğretim anlayışını kurumsallaştıracağız"”

7 PİLOT İLDE BAŞLAYACAK

Özvar, uygulamalı eğitim modelinin ilk aşamada Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde başlayacağını belirtti. Yeni modelin kısa süre içinde tüm üniversitelere yaygınlaştırılacağı ifade edildi.

