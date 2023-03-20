YÖK Başkanı Erol Özvar'dan açıklama: Üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı sorusu pek çok üniversite öğrencisi için merak konusu oldu. 11 şehirde yaşanan büyük depremlerin ardından üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmişti.

Depremden etkilenen pek çok depremzede ise öğrenciler için ayrılan Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilerek geçici barınma imkanı sunulmuştu.