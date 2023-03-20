YÖK Başkanı Erol Özvar'dan açıklama: Üniversiteler açılacak mı?
Üniversitelerin açılacağı tarih üniversite öğrencisileri tarafından büyük bir gündem konusu olmaya devam ediyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından konuya dair açıklama getirildi. Peki, üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak?
Üniversitelerin ne zaman açılacağı sorusu pek çok üniversite öğrencisi için merak konusu oldu. 11 şehirde yaşanan büyük depremlerin ardından üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmişti.
Depremden etkilenen pek çok depremzede ise öğrenciler için ayrılan Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilerek geçici barınma imkanı sunulmuştu.
Üniversitelerin zorunlu bölümleri haricindeki tüm bölümlerde öğrenciler eğitime uzaktan online bir biçimde devam ediyor. Pek çok öğrenci üniversitelerin yüz yüze eğitime dönmesi konusunda fikir birliğine varırken üniversitelerin ne zaman açılacağına dair YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar duruma ilişkin bir açıklamada bulundu.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin ne zaman açılacağına yönelik konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar uzaktan eğitim modeli ile eğitime devam eden üniversiteler için Nisan ayının başından yeni bir değerlendirme yapılarak mevcut durumun bu değerlendirme neticesinde değişebileceğini ifade etti.
NİSAN AYINDA ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Nisan ayının başında yeni bir değerlendirme gerçekleştireceklerini ifade eden YÖK Başkanı Özvar, koşulların sağlanması halinde uzaktan eğitimin yanı sıra yüz yüze eğitim imkanının da olduğu hibrit öğretim seçeneği de masaya yatıracaklarını açıkladı.