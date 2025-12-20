YÖK Başkanı Özvar açıkladı: Kontenjan düzenlemesi ve 3 yılda mezuniyet dönemi başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, CNN Türk ekranlarında katıldığı canlı yayında üniversite sistemini bekleyen köklü değişiklikleri anlattı.

Yükseköğretim gündeminin en sıcak başlıklarına değinen Özvar, bazı bölümlerde yaşanan mezun enflasyonu ve öğrenci ilgisindeki düşüşe dikkat çekerek, kontenjan planlamasında radikal adımlar atılacağının sinyalini verdi.

BU BÖLÜMLERDE OKUYACAKLAR DİKKAT

Özvar, iş piyasasındaki arz-talep dengesini gözeterek belirli alanlarda kısıtlamaya gidileceğini belirtti. Özellikle popüler olarak bilinen ancak mezun yığılması yaşanan bölümleri işaret eden YÖK Başkanı, şu ifadeleri kullandı: "Diş hekimliği, eczacılık, eğitim fakültesi programları, hukuk, psikoloji, mimarlık başta olmak üzere, öğrencilerimizin teveccühünün azaldığı veya resmi ve özel sektörden topladığımız veriler dahilinde yeteri kadar mezun sayısına ulaştığımız programların kontenjanlarında yeni düzenlemeler yapacağız"

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE KONTENJAN AYARI GELİYOR

Geçmiş dönemlerde devlet üniversitelerinde uygulanan kontenjan düşürme politikasının kapsamının genişletileceğini vurgulayan Özvar, bu yıl benzer bir uygulamanın vakıf üniversiteleri için de devreye alınacağını açıkladı. Özvar, konuya ilişkin olarak, "Geçen sene devlet üniversitelerinde hangi programlarda kontenjanları azaltma yoluna gittiysek, bu düzenlemenin aynısını bu sene vakıf üniversitelerinde de yapacağız" şeklinde konuştu.

YÖK olarak öğrencilerin tercih etmediği bölümleri mercek altına aldıklarını belirten Özvar, üç yıl boyunca kontenjanı sürekli dolmayan veya azalan programlarda ciddi kısıtlamalara gittiklerini ifade etti.

Yükseköğretim sisteminde yapılan temizlik harekatına dair verileri de paylaşan Özvar, son üç yıl içerisinde istihdamla bağı kopan veya güncelliğini yitiren 175 program türünün sistemden tamamen çıkarıldığını, 443 programın ise kontenjanının düşürüldüğünü bildirdi. Bunun yerine bilişim, yapay zeka, tarım ve sağlıkta dijitalleşme odaklı yeni programlar tasarlandığı belirtildi.

İstihdam rakamlarına da değinen Özvar, Türkiye'de genel istihdama katılımın yüzde 54,4 seviyesindeyken, yükseköğretim mezunlarında bu oranın yüzde 77'ye çıktığını hatırlattı. Eğitim seviyesi ile iş bulma arasındaki ilişkiye dikkat çeken Özvar, "Eğitim düzeyleri yükseldikçe iş gücüne katılım oranları artmaktadır, eğitim düzeyi yükseldikçe istihdam edilme oranı yükselmektedir." dedi. Özvar ayrıca, işsizlik oranlarının üniversite mezunlarında daha düşük seyretmesinin temel nedeninin, düşük eğitimli grupların iş gücüne katılımının azlığı olduğunu dile getirdi.

LİSANS EĞİTİMİNDE DEVRİM: 3 YILDA DİPLOMA FIRSATI

Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise üniversite eğitim süresine ilişkin yapılan çalışma oldu. 4 yıllık lisans eğitiminin 3 yılda tamamlanabilmesinin önünü açacak bir model üzerinde çalıştıklarını duyuran Özvar, bu sistemin detaylarını şu sözlerle aktardı: "Bir sene içinde 3 sömestir mantığıyla, 14 haftayı biraz daha kısaltarak ama öğrencinin alacağı kredileri, yapacağı projeleri, yapacağı çalışmaları kısaltmadan, eylülde başlayıp temmuzda bitecek şekilde 11-12 haftalık bir sömestir mantığıyla programları yeniden düzenliyoruz. Önümüzdeki yıla yetiştirmeyi, eğer yetişemezse de bir sonraki döneme yetiştirmeyi arzu ediyoruz. 4 yıllık lisans eğitiminde öğrencilerimiz aynı kredi sayısıyla yani 240 AKTS ile mezun olacaklar. 4 yılda bir öğrencimiz 240 AKTS alır. 2 yıllık ön lisans programlarında ise 120 kredi alır. Biz onlarda bir kısalmaya meydan vermek istemiyoruz. Yine 8 sömestir eğitim görecek çocuk ama 8 sömestiri 3 yılda tamamlayabilecek. Bu Türkiye'de ilk defa uygulanacak. 1-2 üniversitemizde, bir vakıf üniversitemizde bunun denemeleri birkaç yıldan beri zaten yapılıyor."

Prof. Dr. Özvar, amaçlarının öğrencilerin kazanımlarından ve yeterliliklerinden taviz vermeden daha hızlı mezun olmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Mevcut staj sürelerinin hem öğrencilerin hem de iş dünyasının beklentilerini karşılamadığını belirten Özvar, en az bir dönem sürecek uzun soluklu staj modellerinin hayata geçirileceğini vurguladı. Özvar, "İnanıyoruz ki öğrencilerimiz uygulamanın içine ne kadar fazla girerlerse mezuniyet sonrası iş gücüne katılım o derecede kolay olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak kamuoyunun merakla beklediği öğrenci affı konusuna da değinen YÖK Başkanı, konunun TBMM gündeminde olduğunu hatırlatarak sürecin işleyişine dair bilgi verdi: "Hiç şüphe yok ki YÖK'e de bu konuda soru sorulacaktır, biz bu konuda bir değerlendirme yapıyoruz. Yani kaç öğrenci sistemin dışına çıktı, kaç tanesi içeride, bize konu intikal ettiğinde af konusunda görüşlerimizi kamuoyuyla ve meclisimizle paylaşacağız."