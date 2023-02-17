YÖK Başkanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, deprem sonrası akademik eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar, Türkiye'deki örgün öğrencilerin yüzde 15'inin deprem bölgesinde ikamet ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Deprem bölgesinde ikametgahı olan veya eğitim alan 627 bin civarında öğrenci bulunmaktadır. Türkiye’deki örgün öğrencilerin yüzde 15’i ya bölgede ikamet etmekte ya da bölgede eğitim almaktadır.

- Bu sayı ve oranlara bakıldığında yükseköğretim sistemimiz içinde bu afetten etkilenen öğrenci sayısının çok yüksek olduğunu dikkatlerinize sunmak isterim.

- Bölgedeki 18 üniversitemizde 17 bini aşan öğretim elemanı ve 30 bini idari olmak üzere toplam 47 bin ayrıca üniversite personelimiz bulunmaktadır. Aileleriyle değerlendirildiğinde depremden doğrudan etkilenen illerimizdeki yükseköğretim içinde bulunan vatandaş sayımızın fevkalade yüksek olduğu dikkatlerden kaçmayacaktır.

"KAMPÜSLERİMİZİN ÇOĞUNDA YIKILAN BİNA YOK"

YÖK Başkanı Özvar, deprem bölgesinde bulunan üniversite kampüslerinin çoğunun yıkılmadığını belirtti. Özvar şu ifadeleri kullandı:

- Depremin olduğu günden itibaren YÖK olarak tüm üniversite yönetimleriyle doğrudan temas ettik. Bu sayede bölgedeki elemanlarımız, öğrencilerimiz ve idari personelimizle ilgili veriler toplamaya başladık. Bakıldığında neredeyse bütün üniversitelerimiz depremde kayıp vermiştir. Bu bakımdan deprem bütün üniversitelerimizi etkilemiştir.

- 11 ilde yapılan ön incelemeler neticesinde kampüslerimizin çoğunda yıkılan bina olmadığı görüldü. Bununla birlikte az sayıda ağır hasarlı binamız mevcut. Bu dönemde kampüslerimiz önemli rol almışlardır.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YÖK Başkanı, deprem sonrası üniversitelerin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayabileceğini belirtti. Özvar, nisan başında yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirebileceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: