YÖK üniversite affının detaylarını açıkladı! Başvurular 9 Aralık'a kadar sürecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 9 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun kapsamındaki öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
YÖK üniversite affının detaylarını açıkladı! Başvurular 9 Aralık'a kadar sürecek
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Üniversiteleriyle ilişiği kesilen ya da kazanmasına rağmen kayıt yaptıramayan öğrencilerin yeniden eğitime dönmesini sağlayan düzenleme için son başvuru tarihi 9 Aralık 2026 olarak açıklandı.

Başvuru şartları ve af kapsamı

Kimler Yararlanabilir: Hazırlık sınıfı dâhil ön lisans, lisans, lisansüstü, lisans tamamlama ve çift anadal programlarından ilişiği kesilenler ile kazanıp kayıt yaptırmayanlar başvurabilecek.

Son Başvuru Tarihi: Öğrenciler 9 Aralık 2026 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvurmalıdır. Mücbir sebebi olanlar, sebebin kalkmasından itibaren 1 ay içinde başvuru hakkına sahip olacak.

Kapsam Dışı Olanlar: Terör suçları, kasten öldürme, cinsel istismar, uyuşturucu imali/ticareti gibi suçlardan mahkûm olanlar ile sahte belgeyle kayıt yaptıranlar aftan yararlanamayacak.
Eğitim ve yatay geçiş kolaylıkları

Kapatılan Programlar: Kapatılan ikinci öğretim öğrencileri, ilgili bölümün birinci öğretiminde eğitimine devam edebilecek.

Yatay Geçiş Hakkı: Birtakım şartları sağlayan öğrenciler eşdeğer/farklı örgün programlara veya Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açıköğretim programlarına yatay geçiş yapabilecek.

Ücret ve Süre: Aftan dönen öğrencilerden geçmiş yıllara ait katkı payı/öğrenim ücreti alınmayacak. Azami öğrenim süreleri ise yeniden kayıt tarihi itibarıyla sıfırlanacak.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, düzenlemeyi yalnızca bir af değil, gençlerin geleceklerini yeniden kurma imkanı olarak gördüklerini belirterek sürecin öğrenci odaklı yürütüleceğini ifade etti.

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