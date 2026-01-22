YÖKDİL 1 başvurusu nasıl yapılır, son başvuru günü ne zaman? Ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) için başvurular 21 Ocak 2026 saat 11.00 itibarıyla başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre başvurular 29 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek.

YÖKDİL 1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖKDİL/1 sınavı, 8 Mart 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav, ÖSYM tarafından belirlenen merkezlerde yapılacak.

YÖKDİL 1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını:

ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla

ais.osym.gov.tr adresi üzerinden

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ile gerçekleştirebilecek.

Başvuru işlemi için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi yeterli olacak.

YÖKDİL 1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre:

YÖKDİL 2026 sınav ücreti: 1.200 TL

Başvuru ücretinin en geç 30 Ocak 2026 tarihine kadar yatırılması gerekiyor.

YÖKDİL 1 İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Başvuru başlangıcı: 21 Ocak 2026

Başvuru bitişi: 29 Ocak 2026

Ücret ödeme son günü: 30 Ocak 2026

Belirtilen tarihlerden sonra başvuru kabul edilmeyecek.