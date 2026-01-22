YÖKDİL 1 başvurusu nasıl yapılır, son başvuru günü ne zaman? Ücreti ne kadar?
8 Mart 2026’da yapılacak YÖKDİL/1 sınavı için başvurular başladı. Adaylar başvuru süreci, ücret ve son tarih bilgilerini merak ediyor.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) için başvurular 21 Ocak 2026 saat 11.00 itibarıyla başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre başvurular 29 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek.
YÖKDİL 1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
YÖKDİL/1 sınavı, 8 Mart 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav, ÖSYM tarafından belirlenen merkezlerde yapılacak.
YÖKDİL 1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını:
ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla
ais.osym.gov.tr adresi üzerinden
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ile gerçekleştirebilecek.
Başvuru işlemi için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi yeterli olacak.
YÖKDİL 1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre:
YÖKDİL 2026 sınav ücreti: 1.200 TL
Başvuru ücretinin en geç 30 Ocak 2026 tarihine kadar yatırılması gerekiyor.
YÖKDİL 1 İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Başvuru başlangıcı: 21 Ocak 2026
Başvuru bitişi: 29 Ocak 2026
Ücret ödeme son günü: 30 Ocak 2026
Belirtilen tarihlerden sonra başvuru kabul edilmeyecek.