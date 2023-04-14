YÖKDİL sonuçları açıklandı! 2023 ÖSYM YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçları ile ilgili ÖSYM'den duyuru geldi. 26 Mart tarihinde yapılan sınavın sonuçları açıklandı! YÖKDİL sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. İşte ÖSYM YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı...
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26 Mart tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) için gözler bir süredir ÖSYM'ye çevrilmişti.
Yüzlerce kişinin merakla beklediği YÖKDİL sonuçları ile ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 14 Nisan Cuma saat 11.00'de YÖKDİL sonuçlarını açıkladı.
Sınava katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarını nereden ve nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor.
YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.