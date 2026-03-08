YÖKDİL Soruları ve Cevap Anahtarı Yayınlandı! 2026-YÖKDİL/1 Soru Kitapçığı Sorgulama Ekranı

YÖKDİL/1 sınavına giren adayların merakla beklediği soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 8 Mart 2026 tarihinde yapılan 2026-YÖKDİL/1 sınavına ait Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları’nın yüzde 10’unu erişime açtı.

Adaylar yayımlanan sorular ve cevap anahtarı üzerinden sınav performanslarını değerlendirebilecek. Sınava katılanlar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde yer alan tüm sorulara ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden erişebilecek.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre adaylar, sınav sorularının tamamını 8 Mart 2026 saat 15.15’ten itibaren ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

Adaylar, sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak soru kitapçığını inceleyebilecek. Temel Soru Kitapçıkları’nın görüntülenmesi 10 gün boyunca açık kalacak.

ÖSYM’nin açıklamasına göre görüntüleme süreci 18 Mart 2026 saat 23.59’da sona erecek.

Soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olduğu ve telif haklarının ÖSYM’ye ait olduğu da hatırlatıldı. Kurumun yazılı izni olmadan soruların çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı belirtildi.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre YÖKDİL/1 sınav sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası üzerinden öğrenebilecek.