YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'yüzde 25 zam sınırı' resti! Rektörlere resmi mektup gitti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2026-YKS sonrası üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte rektörlere kapsamlı bir mektup göndererek vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri, kayıt şeffaflığı ve öğrenci haklarına ilişkin kritik uyarılarda bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'yüzde 25 zam sınırı' resti! Rektörlere resmi mektup gitti
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Özvar, ara sınıf öğrencilerinin öğrenim ücreti artışlarının yasa gereği yüzde 25 ile sınırlandırıldığını belirterek bu kuralın istisnasız uygulanması gerektiğini vurguladı.

ARA SINIFLARA YÜZDE 25 ZAM TAVANI: "FARKLI ADLAR ALTINDA EK YÜK GETİRİLEMEZ"

YÖK Başkanı Özvar mektubunda, vakıf yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hazırlık ve birinci sınıf dışındaki ara kademelerde uygulanabilecek artış sınırının altını çizdi:

Yasal Sınır: Vakıf üniversitelerinin yüzde 25'lik tavan artış oranına uyması kanunen zorunlu tutuldu.
Ek Maliyet Yasağı: Üniversitelerin farklı adlar altında ek ödemeler talep ederek fiili mali yükü yüzde 25 sınırının üzerine çıkarmasına izin verilmeyeceği belirtildi.
Öğrenci Odaklı Süreç: Eğitim-öğretime devamı güçleştirecek her türlü mali baskıdan kaçınılması ve ekonomik zorluk yaşayan öğrencilere ödeme kolaylığı sağlanması istendi.

ZORUNLU ÜCRETLER VE BURSLAR KAYIT ÖNCESİNDE İLAN EDİLECEK

Kayıt sürecinde tam şeffaflık talep eden Özvar, vakıf üniversitelerinin yerine getirmesi gereken kuralları şu şekilde sıraladı:

Tüm Kalemler Açıklanacak: Öğrencilerin eğitim süresince karşılaşacağı öğretim, hazırlık, laboratuvar, materyal ve sınav gibi tüm zorunlu giderler kayıt öncesinde resmî olarak duyurulacak.
Burs ve İndirim Koşulları: Burs ve indirim şartları baştan net şekilde belirtilecek, sonradan sürpriz kesintilere veya şart değişikliklerine gidilmeyecek.

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