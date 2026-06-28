Yüksek lisans tezinden ödüllü kitaba… "Yüzyılın Tanığı"na Sakarya Üniversitesi'nden akademik takdir

Gazeteci-yazar Atakan Çelik'in Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda hazırladığı "Uluslararası Çok Dilli Yayıncılıkta Anadolu Ajansı'nın Rolü" başlıklı yüksek lisans tezinden geliştirilen "Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansı'nın Asırlık Öyküsü", mezun olduğu üniversiteden akademik takdir gördü.

Sakarya Üniversitesi Mezunlar Buluşması kapsamında düzenlenen programda, eserin akademik bir çalışmanın kitaplaşarak literatüre kazandırılmasına örnek teşkil etmesi dolayısıyla gazeteci-yazar Atakan Çelik'e Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Rektör Hamza Al, teşekkür belgesinde, "Üniversitemizde başarıyla tamamladığınız 'Uluslararası Çok Dilli Yayıncılıkta Anadolu Ajansı'nın Rolü' başlıklı yüksek lisans tezinizin, 'Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansı'nın Asırlık Öyküsü' adıyla kitaplaşarak literatüre kazandırılmasından büyük memnuniyet duydum." ifadelerine yer verdi.

SAHA TECRÜBESİ AKADEMİK ÇALIŞMAYLA BULUŞTU

Yaklaşık 25 yıl Anadolu Ajansı'nda muhabir, editör ve yönetici olarak görev yapan gazeteci-yazar Atakan Çelik, meslek hayatı boyunca Türkiye'nin ve dünyanın birçok önemli gelişmesini sahada takip etti.

Milli Mücadele'den günümüze Anadolu Ajansı'nın üstlendiği rolü akademik bir bakış açısıyla ele alma düşüncesiyle başladığı yüksek lisans çalışması, zamanla kapsamlı bir araştırmaya dönüştü.

Sakarya Üniversitesi'nde hazırlanan "Uluslararası Çok Dilli Yayıncılıkta Anadolu Ajansı'nın Rolü" başlıklı tez; Anadolu Ajansı arşivleri, tarihî belgeler, saha tanıklıkları ve akademik kaynaklarla zenginleştirilerek "Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansı'nın Asırlık Öyküsü" adıyla kitaplaştırıldı.

Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümü olan 6 Nisan 2026'da yayımlanan eser, kısa sürede gazeteciler, akademisyenler, araştırmacılar ve tarih meraklılarından yoğun ilgi gördü. İlk baskısı yaklaşık iki ay içinde tükenen kitap, Hayata Değer Katanlar Ödülleri kapsamında kültür ve sanata katkı alanında ödüle de layık görüldü.

BİR KURUMUN TARİHİNDEN ÖTE, BİR ASRIN HAFIZASI

"Yüzyılın Tanığı", Anadolu Ajansı'nın 6 Nisan 1920'de Milli Mücadele'nin sesi olarak başlayan yolculuğunu anlatırken, aynı zamanda Türkiye'nin son yüzyılına yön veren gelişmeleri Anadolu Ajansı'nın tanıklığı üzerinden ele alıyor.

Kitapta, işgal altındaki İstanbul'dan Anadolu'ya geçen Türk aydınlarının bağımsızlık mücadelesine katılışı, Halide Edip Adıvar ile Yunus Nadi'nin Geyve'de filizlendirdiği kuruluş fikri ve Mustafa Kemal Paşa'nın öncülüğünde Anadolu Ajansı'nın kuruluş süreci arşiv belgeleri ve tarihî kaynaklar ışığında anlatılıyor.

Eser, yalnızca Anadolu Ajansı'nın kurumsal gelişimini değil; haberin, hakikatin ve iletişimin Milli Mücadele'den günümüze uzanan tarihsel serüvenini de kayıt altına alıyor.

AKADEMİDEN TOPLUMSAL HAFIZAYA UZANAN YOLCULUK

Sakarya Üniversitesi'nde bir yüksek lisans tezi olarak başlayan çalışma, üniversite raflarında kalan akademik bir araştırma olmanın ötesine geçerek geniş okuyucu kitlesine ulaşan bir esere dönüştü.

Bir yandan akademik çevrelerde karşılık bulan, diğer yandan gazeteciler, araştırmacılar ve tarih meraklıları tarafından ilgi gören "Yüzyılın Tanığı", akademik bilginin topluma ulaştırılmasına örnek gösterilen çalışmalar arasında yer aldı.

Sakarya Üniversitesi tarafından verilen teşekkür belgesi de, yalnızca bir yazara değil; üniversitede üretilen bilginin kitaplaşarak toplumsal hafızaya dönüşmesine verilen akademik takdir olarak değerlendirildi.

Milli Mücadele'nin en zor günlerinde Geyve'de yakılan hakikat meşalesinden doğan Anadolu Ajansı'nın asırlık yolculuğunu anlatan "Yüzyılın Tanığı", bugün bir yüksek lisans tezinin nasıl kalıcı bir esere dönüşebileceğinin dikkat çeken örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.