Zam dalgası eğitimi de vurdu! Üniversite ücretlerine dev zam geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, uzaktan ve ikinci öğretim kapsamında eğitim gören üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. 2025-2026 akademik yılında katkı payı ve öğrenim ücretlerinde yüzde 69,9 oranında artışa gidildi.

BİRİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN DEĞİŞİKLİK YOK

Karar kapsamında, devlet üniversitelerinin birinci öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden katkı payı alınmayacağı bir kez daha vurgulandı. Devlet, eğitimine program süresi içinde devam eden her öğrencinin katkı payını karşılamaya devam edecek.

Ancak program süresini aşan ya da ikinci öğretim ve uzaktan eğitimde yer alan öğrenciler bu zamdan doğrudan etkilenecek.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ

Kararda yer alan bir diğer önemli madde ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencilere yönelik oldu. Depremzede ön lisans ve lisans öğrencilerinin öğrenim ücretleri, devlet tarafından karşılanacak.