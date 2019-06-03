Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,8500 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen hafta boyunca düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, haftalık bazda yaklaşık yüzde 4 değer kaybederek, cuma günü 5,8401'den kapanış gerçekleştirdi.



Dolar/TL, 3,5 günlük bayram tatili öncesinde yeni haftaya küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 0,2 artışla 5,8500'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde yatay seyirle 6,5350'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 7,3920 seviyesinden işlem görüyor.



Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1170, sterlin/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,2630 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 97,70 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.



Küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olan ticaret savaşı ve jeopolitik risklere ilişkin haber akışının da izlenmesi gerektiğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8250'nin destek, 5,9050'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

