1 Aralık akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine yeni güncelleme

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki değişimlerle birlikte, akaryakıt fiyatları sık sık güncelleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
1 Aralık akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine yeni güncelleme
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 İşte 1 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin ve LPG fiyatlarının detaylı listesi:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 43.06 TL
Motorin: 44.18 TL
LPG: 26.03 TL
İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 42.95 TL
Motorin: 44.12 TL
LPG: 25.49 TL
Ankara

Benzin: 43.48 TL
Motorin: 44.76 TL
LPG: 26.04 TL
İzmir

Benzin: 43.98 TL
Motorin: 45.25 TL
LPG: 25.94 TL
Fiyatlar illere ve akaryakıt istasyonlarına göre küçük değişiklikler gösterebilmektedir.

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