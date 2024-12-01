1 Aralık akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine yeni güncelleme
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki değişimlerle birlikte, akaryakıt fiyatları sık sık güncelleniyor.
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İşte 1 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin ve LPG fiyatlarının detaylı listesi:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 43.06 TL
Motorin: 44.18 TL
LPG: 26.03 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 42.95 TL
Motorin: 44.12 TL
LPG: 25.49 TL
Ankara
Benzin: 43.48 TL
Motorin: 44.76 TL
LPG: 26.04 TL
İzmir
Benzin: 43.98 TL
Motorin: 45.25 TL
LPG: 25.94 TL
Fiyatlar illere ve akaryakıt istasyonlarına göre küçük değişiklikler gösterebilmektedir.