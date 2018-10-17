Fırıncılar dertli... Un, elektrik, maya ve işçi maliyetleri karşılanamıyor. Son 1 ayda 50 fırın kepenk kapattı. Son yapılan açıklamada 250 gram ekmeğin 1 lira 25 kuruşta kalacağı belirtilmişti. Fırıncılar ise "Zamlanan fiyatlar eski haline dönsün ekmeği 1 lira yapalım" diyor.

Ekmek fiyatında değişiklik yok ancak fırıncılar bu duruma tepkili...



250 gram ekmek, 17 Kasım 2015'ten beri 1 lira 25 kuruştan satılıyor. Aradan geçen üç yıl içinde ekmeğe zam yapılmadı. Enflasyon arttı, elektiriğe zam geldi, un, doğalgaz derken bu durum fırıncının belini büktü.



İstanbul'da son 1 ayda 50 fırın kepenk kapattı. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "Un, elektrik, maya ve işçi maliyetlerinin karşılanamadığını" söyledi. Çetin, kapanan fırınların yoğunlukla Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Esenyurt civarlarında olduğunu aktardı. Erdoğan Çetin Sözcü'ye yaptığı açıklamada, ekmeğe zam yapılması gerektiğini savundu.



Milliyet gazetesi de fırıncıların "Topyekûn ayakta" olduğunu yazdı. Habere göre; Fırıncılar son dönemde yaşadıklarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazarak anlattı. İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Zeki Sarıhan’ın imzasını taşıyan mektupta yapılan zamlara dikkat çekildi.



"Fırıncı, 'tavşana kaç, tazıya tut' deyimi ile karşı karşıya (...) Sadece enflasyon dikkate alınsa ekmeğe yüzde 30 zam yapılması, haklı ve kaçınılmaz olur. (...) Başta un olmak üzere, elektrik, doğalgaz, maya ve diğer maliyet unsurları 1 Ocak 2016 fiyatlarına çekilsin, biz ekmek üreticileri olarak ekmeğin fiyatını 6 yıl öncesine (250 gram ekmek 1 TL) çekmeye hazırız."



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