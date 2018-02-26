Ulusal Kanal ve İstanbul İşçiler Derneği'nin düzenlediği 1. Emekliler Kurultayı yapıldı. Yüzlerce emeklinin katıldığı kurultaydan örgütlenme ve daha fazla mücadele kararı çıktı. Oy birliği ile kabul edilen sonuç bildirgesinde Afrin operasyonuna destek ve Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesine tepki vardı.

1. Emekliler Kurultayı'nda yüzlerce emekli bir araya geldi. Sorunlar konuşuldu. Emekliler sorunlara çözüm olarak daha fazla mücadele, mücadele için de örgütlenme kararı aldı.



Ulusal Kanal ve İstanbul İşçiler Derneği'nin İstanbul'da düzenlediği 1. Emekliler Kurultayı tamamlandı.



Sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı kurultayın sonunda sonuç bildirgesi açıklandı.



Hükümete çağrı yapan emekliler, intibak yasasının yapılamasını, sağlık kesintilerinin kaldırılmasını ve sosyal hakların yeniden düzenlenmesini istedi.



15 maddelik sonuç bildirgesinde örgütlü mücadele için emekli sendikası kurulması gerektiğini söylendi. Bunun için de yasal düzenleme çağrısı yapıldı.



Sonuç bildirgesinde Türk Ordusu'nun Afrin operasyonuna da destek mesajı gönderdi emekliler.



Şeker Fabrikalarının satılmasına ise tepkiliydiler. Hükümeti uyardılar. Derhal vazgeçin çağrısı yaptılar.



Açıklanan maddeler kurultaya katılan emekliler tarafından oy birliği ile kabul edildi.



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