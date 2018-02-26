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1. Emekliler Kurultayı sonuç bildirgesi açıklandı

Ulusal Kanal ve İstanbul İşçiler Derneği'nin düzenlediği 1. Emekliler Kurultayı yapıldı. Yüzlerce emeklinin katıldığı kurultaydan örgütlenme ve daha fazla mücadele kararı çıktı. Oy birliği ile kabul edilen sonuç bildirgesinde Afrin operasyonuna destek ve Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesine tepki vardı.

1. Emekliler Kurultayı sonuç bildirgesi açıklandı

1. Emekliler Kurultayı'nda yüzlerce emekli bir araya geldi. Sorunlar konuşuldu. Emekliler sorunlara çözüm olarak daha fazla mücadele, mücadele için de örgütlenme kararı aldı. 

Ulusal Kanal ve İstanbul İşçiler Derneği'nin İstanbul'da düzenlediği 1. Emekliler Kurultayı tamamlandı. 

Sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı kurultayın sonunda sonuç bildirgesi açıklandı. 

Hükümete çağrı yapan emekliler, intibak yasasının yapılamasını, sağlık kesintilerinin kaldırılmasını  ve sosyal hakların yeniden düzenlenmesini istedi. 

15 maddelik sonuç bildirgesinde örgütlü mücadele için emekli sendikası kurulması gerektiğini söylendi. Bunun için de yasal düzenleme çağrısı yapıldı. 

Sonuç bildirgesinde Türk Ordusu'nun  Afrin operasyonuna da destek mesajı gönderdi emekliler. 

Şeker Fabrikalarının satılmasına ise tepkiliydiler. Hükümeti uyardılar. Derhal vazgeçin çağrısı yaptılar. 

Açıklanan maddeler kurultaya katılan emekliler tarafından oy birliği ile kabul edildi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #1. Emekliler Kurultayı #istanbul işçiler derneği #ulusal kanal
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