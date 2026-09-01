1 Eylül 2026 dolar ve euro ne kadar oldu? Anlık serbest piyasa alış-satış fiyatları
Eylül ayının ilk işlem gününde döviz piyasalarındaki hareketlilik yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından yakından izleniyor.
Yayınlanma:
Haftanın ikinci gününe yatay-pozitif bir seyirle başlayan serbest piyasada Dolar/TL 48,28 TL, Euro/TL ise 56,08 TL seviyelerinden el değiştiriyor.
1 EYLÜL 2026 GÜNCEL DÖVİZ ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI (09.16 İTİBARIYLA)
Dolar / TL
Alış: 48,2725 TL
Satış: 48,2838 TL
Euro / TL
Alış: 56,0709 TL
Satış: 56,0897 TL