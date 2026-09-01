1 Eylül 2026 dolar ve euro ne kadar oldu? Anlık serbest piyasa alış-satış fiyatları

Eylül ayının ilk işlem gününde döviz piyasalarındaki hareketlilik yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından yakından izleniyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
1 Eylül 2026 dolar ve euro ne kadar oldu? Anlık serbest piyasa alış-satış fiyatları
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Haftanın ikinci gününe yatay-pozitif bir seyirle başlayan serbest piyasada Dolar/TL 48,28 TL, Euro/TL ise 56,08 TL seviyelerinden el değiştiriyor.

1 EYLÜL 2026 GÜNCEL DÖVİZ ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI (09.16 İTİBARIYLA)

Dolar / TL

Alış: 48,2725 TL
Satış: 48,2838 TL
Euro / TL

Alış: 56,0709 TL
Satış: 56,0897 TL

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