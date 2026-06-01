1 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları güncellendi! Bugün Benzin, Motorin ve LPG litresi kaç lira oldu?

Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) artışları, pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
 Günlük ulaşım ve lojistik maliyetlerini yakından takip eden milyonlarca araç sahibi, haftanın ilk gününde arama motorlarında "bugün benzin ve motorin ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Dağıtım şirketleri ve serbest piyasa koşulları nedeniyle akaryakıt fiyatları kentlere, hatta İstanbul'da olduğu gibi yakalara göre farklılık gösterirken, en yüksek motorin fiyatı İzmir'de kaydedildi.

İşte 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul (Avrupa-Anadolu), Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG pompa fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin Litre Fiyatı: 64,32 TL
Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 67,05 TL
LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin Litre Fiyatı: 64,18 TL
Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 66,91 TL
LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 33,29 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin Litre Fiyatı: 65,29 TL
Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 68,16 TL
LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 33,87 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin Litre Fiyatı: 65,57 TL
Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 68,43 TL
LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 33,69 TL

