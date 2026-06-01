1 Haziran 2026 altın fiyatları uçuşa geçti! Bugün çeyrek Ve gram altın ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik, merkez bankalarının faiz kararları ve iç piyasadaki döviz kurlarının seyriyle birlikte altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.
Yeni haftanın ilk işlem gününde, sabahın erken saatlerinden itibaren tasarruflarını değerlendirmek veya güncel durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yoğun şekilde "altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor.
İşte 1 Haziran 2026 Pazartesi piyasaların açılışıyla birlikte gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın satış fiyatlarında anlık ve güncel durum:
1 Haziran Pazartesi Güncel Altın Satış Fiyatları
Gram Altın Satış Fiyatı: 6.667,11 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 11.081,00 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 22.142,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 43.757,00 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 44.175,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 109.728,05 TL
Ons Altın Satış Fiyatı: 4.520,90 Dolar
Altın piyasasındaki küresel ve yerel dalgalanmalara bağlı olarak fiyatlar gün içerisinde değişiklik göstermeye devam edebileceğinden, ani makroekonomik gelişmeleri ve anlık grafik değişimlerini yakından takip etmek büyük önem arz ediyor.