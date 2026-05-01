1 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Petrol piyasasındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansıdı. Araç sahipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güncel rakamları takibe aldı. İşte 1 Mayıs itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
1 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 1

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt etiketlerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.

1 7
1 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 2

Sürücüler, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtına odaklanmış durumda. Global piyasa dengeleri ve üst üste gelen ÖTV zamları, yakıt maliyetlerini her geçen gün daha kritik bir noktaya taşıyor.

2 7
1 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 3

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

3 7
1 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63.74 TL
Motorin: 71.64 TL
LPG: 34.99 TL

4 7
1 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 63.60 TL
Motorin: 71.50 TL
LPG: 34.39 TL

5 7
1 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 6

Ankara

Benzin: 64.71 TL
Motorin: 72.76 TL
LPG: 34.87 TL

6 7
1 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 7

İzmir

Benzin: 64.99 TL
Motorin: 73.03 TL
LPG: 34.79 TL

7 7
