1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Vadeli Mevduatta Stopaj Detayı

Mevduat hesaplarında elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi (stopaj) kesintisi, 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. Katılım bankalarındaki kâr payı hesaplarında da benzer stopaj oranları geçerlidir. Yukarıda hesaplanan tüm tutarlar, yasal stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcının eline geçecek olan net kazançları ifade etmektedir. Bankaların sunduğu bu oranlar; yeni müşteri campaigns'lerine, dijital kanal kullanımlarına veya piyasa likiditesine göre anlık olarak güncellenebilmektedir.