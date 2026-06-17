1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor. Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 1 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 1

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz kazandıran hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı oranlarıyla birlikte piyasada tam bir getiri yarışı yaşanıyor. Yatırımcılar ise tasarruflarını enflasyona karşı korumak adına en geniş banka listesini ve en yüksek faiz oranlarını yakından inceliyor.

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 2

Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 1.100.000 TL’sini 32 gün vadeyle değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 3

İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:

1. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 40.793 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.140.793 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 4

2. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 39.925 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.139.925 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 5

3. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 39.925 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.139.925 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 6

4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 39.058 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.139.058 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 7

5. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 39.058 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.139.058 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 8

6. Odeabank (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 39.058 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.139.058 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 9

7. ON Plus (Burgan Bank)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 39.058 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.139.058 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 10

8. N Kolay (Aktif Bank)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 38.624 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.138.624 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 11

9. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 38.190 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.138.190 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 12

10. DenizBank (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 37.756 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.137.756 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 13

11. VakıfBank (Arı Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 37.322 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.137.322 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 14

12. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 37.322 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.137.322 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 15

13. Akbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 36.888 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.136.888 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 16

14. İş Bankası (İşCep)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 36.454 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.136.454 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 17

15. Enpara.com
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 36.020 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.136.020 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 18

16. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 35.586 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.135.586 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 19

17. QNB (Finansbank)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 34.718 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.134.718 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 20

18. Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 34.284 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.134.284 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 21

19. Şekerbank
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 32.982 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.132.982 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 22

20. Halkbank
Faiz Oranı: %37,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 32.114 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.132.114 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 23

21. Albaraka Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 31.680 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.131.680 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 24

22. Kuveyt Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,00
32 Günlük Net Getiri: 31.246 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.131.246 TL

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1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 25

Vadeli Mevduatta Stopaj Detayı
Mevduat hesaplarında elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi (stopaj) kesintisi, 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. Katılım bankalarındaki kâr payı hesaplarında da benzer stopaj oranları geçerlidir. Yukarıda hesaplanan tüm tutarlar, yasal stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcının eline geçecek olan net kazançları ifade etmektedir. Bankaların sunduğu bu oranlar; yeni müşteri campaigns'lerine, dijital kanal kullanımlarına veya piyasa likiditesine göre anlık olarak güncellenebilmektedir.

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