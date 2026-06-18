1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Birikimini değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Yatırımcılar “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka 1 milyon 200 bin TL'nin aylık getirisi...
Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar güncel faiz oranlarını belirledi.
İşte banka banka 1 milyon 200 bin TL'nin aylık getirisi...
Akbank
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 36.887,67 TL
Vade sonu tutar: 1.236.887,67 TL
Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 33.066,33 TL
Vade sonu tutar: 1.233.066,33 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 36.019,73 TL
Vade sonu tutar: 1.236.019,73 TL
QNB
Faiz oranı: %44,5
Aylık getiri: 34.327,84 TL
Vade sonu tutar: 1.234.327,84 TL
TEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 35.503,69 TL
Vade sonu tutar: 1.235.503,69 TL
ING
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 39.679,60 TL
Vade sonu tutar: 1.239.679,60 TL
Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 30.240,24 TL
Vade sonu tutar: 1.230.240,24 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 34.658,37 TL
Vade sonu tutar: 1.234.658,37 TL
Anadolubank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 35.503,69 TL
Vade sonu tutar: 1.235.503,69 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 35.503,69 TL
Vade sonu tutar: 1.235.503,69 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz oranı: %45,25
Aylık getiri: 36.578,26 TL
Vade sonu tutar: 1.236.578,26 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 34.223,66 TL
Vade sonu tutar: 1.234.223,66 TL
getirfinans
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 33.128,15 TL
Vade sonu tutar: 1.233.128,15 TL
DenizBank
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 38.784,18 TL
Vade sonu tutar: 1.238.784,18 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 34.503,04 TL
Vade sonu tutar: 1.234.503,04 TL
Hayat Finans
Kar payı oranı: %41,99
Aylık getiri: 36.445,02 TL
Vade sonu tutar: 1.236.445,02 TL
N Kolay
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 37.211,93 TL
Vade sonu tutar: 1.237.211,93 TL
Enpara.com
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 34.717,81 TL
Vade sonu tutar: 1.234.717,81 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 33.849,86 TL
Vade sonu tutar: 1.233.849,86 TL
Ziraat Katılım
Kar payı oranı: %37
Aylık getiri: 27.111,47 TL
Vade sonu tutar: 1.227.111,47 TL
Halkbank
Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 31.246,03 TL
Vade sonu tutar: 1.231.246,03 TL