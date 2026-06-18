1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Birikimini değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Yatırımcılar “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka 1 milyon 200 bin TL'nin aylık getirisi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 1

Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar güncel faiz oranlarını belirledi.

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 2

İşte banka banka 1 milyon 200 bin TL'nin aylık getirisi...

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 3

Akbank
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 36.887,67 TL
Vade sonu tutar: 1.236.887,67 TL

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 4

Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 33.066,33 TL
Vade sonu tutar: 1.233.066,33 TL

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 5

Garanti BBVA
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 36.019,73 TL
Vade sonu tutar: 1.236.019,73 TL

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 6

QNB
Faiz oranı: %44,5
Aylık getiri: 34.327,84 TL
Vade sonu tutar: 1.234.327,84 TL

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 7

TEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 35.503,69 TL
Vade sonu tutar: 1.235.503,69 TL

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 8

ING
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 39.679,60 TL
Vade sonu tutar: 1.239.679,60 TL

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 9

Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 30.240,24 TL
Vade sonu tutar: 1.230.240,24 TL

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 10

Fibabanka
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 34.658,37 TL
Vade sonu tutar: 1.234.658,37 TL

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 11

Anadolubank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 35.503,69 TL
Vade sonu tutar: 1.235.503,69 TL

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 12

Alternatif Bank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 35.503,69 TL
Vade sonu tutar: 1.235.503,69 TL

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 13

Türk Ticaret Bankası
Faiz oranı: %45,25
Aylık getiri: 36.578,26 TL
Vade sonu tutar: 1.236.578,26 TL

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 14

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 34.223,66 TL
Vade sonu tutar: 1.234.223,66 TL

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 15

getirfinans
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 33.128,15 TL
Vade sonu tutar: 1.233.128,15 TL

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 16

DenizBank
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 38.784,18 TL
Vade sonu tutar: 1.238.784,18 TL

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 17

Yapı Kredi
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 34.503,04 TL
Vade sonu tutar: 1.234.503,04 TL

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 18

Hayat Finans
Kar payı oranı: %41,99
Aylık getiri: 36.445,02 TL
Vade sonu tutar: 1.236.445,02 TL

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 19

N Kolay
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 37.211,93 TL
Vade sonu tutar: 1.237.211,93 TL

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 20

Enpara.com
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 34.717,81 TL
Vade sonu tutar: 1.234.717,81 TL

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 21

İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 33.849,86 TL
Vade sonu tutar: 1.233.849,86 TL

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 22

Ziraat Katılım
Kar payı oranı: %37
Aylık getiri: 27.111,47 TL
Vade sonu tutar: 1.227.111,47 TL

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1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 23

Halkbank
Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 31.246,03 TL
Vade sonu tutar: 1.231.246,03 TL

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mevduat faiz