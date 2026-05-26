1 milyon 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Birikimini değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Yatırımcılar “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka 1 milyon 250 bin TL'nin aylık getirisi...
Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar güncel faiz oranlarını belirledi.
Akbank
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 38.424,66 TL
Vade sonu tutar: 1.288.424,66 TL
Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 34.719,65 TL
Vade sonu tutar: 1.284.719,65 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 37.068,49 TL
Vade sonu tutar: 1.287.068,49 TL
QNB
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 36.372,97 TL
Vade sonu tutar: 1.286.372,97 TL
TEB
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 36.372,97 TL
Vade sonu tutar: 1.286.372,97 TL
ING
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 41.332,92 TL
Vade sonu tutar: 1.291.332,92 TL
Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 31.968,25 TL
Vade sonu tutar: 1.281.968,25 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 36.349,02 TL
Vade sonu tutar: 1.286.349,02 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 37.194,35 TL
Vade sonu tutar: 1.287.194,35 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz oranı: %45,25
Aylık getiri: 38.240,91 TL
Vade sonu tutar: 1.288.240,91 TL
CEPTETEB
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 36.372,97 TL
Vade sonu tutar: 1.286.372,97 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 35.546,31 TL
Vade sonu tutar: 1.285.546,31 TL
Anadolubank
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 38.356,95 TL
Vade sonu tutar: 1.288.356,95 TL
Türkiye Finans
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 36.646,7 TL
Vade sonu tutar: 1.286.646,7 TL
DenizBank
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 39.934,07 TL
Vade sonu tutar: 1.289.934,07 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 36.100,4 TL
Vade sonu tutar: 1.286.100,4 TL
getirfinans
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 33.942,58 TL
Vade sonu tutar: 1.283.942,58 TL
Hayat Finans
Faiz oranı: %42,18
Aylık getiri: 38.135,34 TL
Vade sonu tutar: 1.288.135,34 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 37.972,6 TL
Vade sonu tutar: 1.287.972,6 TL
N Kolay
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 38.762,43 TL
Vade sonu tutar: 1.288.762,43 TL
Enpara.com
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 36.616,44 TL
Vade sonu tutar: 1.286.616,44 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 35.260,27 TL
Vade sonu tutar: 1.285.260,27 TL
Ziraat Katılım
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 28.467,04 TL
Vade sonu tutar: 1.278.467,04 TL
Halkbank
Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 32.547,95 TL
Vade sonu tutar: 1.282.547,95 TL