1 milyon 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Birikimini değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Yatırımcılar “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka 1 milyon 250 bin TL'nin aylık getirisi...

Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar güncel faiz oranlarını belirledi.

Akbank
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 38.424,66 TL
Vade sonu tutar: 1.288.424,66 TL

Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 34.719,65 TL
Vade sonu tutar: 1.284.719,65 TL

Garanti BBVA
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 37.068,49 TL
Vade sonu tutar: 1.287.068,49 TL

QNB
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 36.372,97 TL
Vade sonu tutar: 1.286.372,97 TL

TEB
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 36.372,97 TL
Vade sonu tutar: 1.286.372,97 TL

ING
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 41.332,92 TL
Vade sonu tutar: 1.291.332,92 TL

Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 31.968,25 TL
Vade sonu tutar: 1.281.968,25 TL

Fibabanka
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 36.349,02 TL
Vade sonu tutar: 1.286.349,02 TL

Alternatif Bank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 37.194,35 TL
Vade sonu tutar: 1.287.194,35 TL

Türk Ticaret Bankası
Faiz oranı: %45,25
Aylık getiri: 38.240,91 TL
Vade sonu tutar: 1.288.240,91 TL

CEPTETEB
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 36.372,97 TL
Vade sonu tutar: 1.286.372,97 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 35.546,31 TL
Vade sonu tutar: 1.285.546,31 TL

Anadolubank
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 38.356,95 TL
Vade sonu tutar: 1.288.356,95 TL

Türkiye Finans
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 36.646,7 TL
Vade sonu tutar: 1.286.646,7 TL

DenizBank
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 39.934,07 TL
Vade sonu tutar: 1.289.934,07 TL

Yapı Kredi
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 36.100,4 TL
Vade sonu tutar: 1.286.100,4 TL

getirfinans
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 33.942,58 TL
Vade sonu tutar: 1.283.942,58 TL

Hayat Finans
Faiz oranı: %42,18
Aylık getiri: 38.135,34 TL
Vade sonu tutar: 1.288.135,34 TL

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 37.972,6 TL
Vade sonu tutar: 1.287.972,6 TL

N Kolay
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 38.762,43 TL
Vade sonu tutar: 1.288.762,43 TL

Enpara.com
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 36.616,44 TL
Vade sonu tutar: 1.286.616,44 TL

İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 35.260,27 TL
Vade sonu tutar: 1.285.260,27 TL

Ziraat Katılım
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 28.467,04 TL
Vade sonu tutar: 1.278.467,04 TL

Halkbank
Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 32.547,95 TL
Vade sonu tutar: 1.282.547,95 TL

