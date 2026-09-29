1 Milyon 300 Bin TL Aylık Ne Kadar Kazandırır? İşte 26 Bankanın Kuruşu Kuruşuna Net Faizi
Merkez Bankası'nın faiz adımları ve piyasadaki likidite dengelenmesi sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden sürüyor.
Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 1 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Eylül 2026 sonu itibarıyla güncellenen oranlar, yasal stopaj kesintisi ve 26 bankanın kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...
Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların TL mevduat payını artırma hedefleri doğrultusunda vadeli hesap faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, yeni müşterilere özel "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz işleten esnek hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı havuzlarıyla birlikte piyasada rekabet 26 kuruma kadar genişlemiş durumda.
Peki, şu anda nakit parayı 32 gün vadeli mevduata bağlamak ne kazandırıyor? Tasarrufunu enflasyona karşı korumak isteyen bir yatırımcının 1.300.000 TL’sini vadeli mevduatta değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.
İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve 1 milyon 300 bin TL'nin net getirileri:
1. Türk Ticaret Bankası (Salkım Hesap)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 41.842 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.341.842 TL
2. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 41.372 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.341.372 TL
3. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 41.372 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.341.372 TL
4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 41.372 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.341.372 TL
5. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 41.372 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.341.372 TL
6. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 41.372 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.341.372 TL
7. ON Dijital Bankacılık (ON Plus)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 39.962 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.339.962 TL
8. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 39.492 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.339.492 TL
9. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 39.492 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.339.492 TL
10. Odea (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 39.492 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.339.492 TL
11. DenizBank (Kaptan Hesap)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 39.492 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.339.492 TL
12. QNB (Kazandıran Günlük)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 39.492 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.339.492 TL
13. Hayat Finans (Avantajlı Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %41,26
32 Günlük Net Getiri: 38.796 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.338.796 TL
14. getirfinans (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 38.551 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.338.551 TL
15. HSBC (Modern Hesap)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 38.551 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.338.551 TL
16. VakıfBank (Arı Hesap)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 38.551 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.338.551 TL
17. Yapı Kredi (Sınırsız Hesap)
Faiz Oranı: %40,25
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 37.846 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.337.846 TL
18. Akbank (Serbest Plus / Vadeli)
Faiz Oranı: %39,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 36.671 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.336.671 TL
19. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %38,75
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 36.436 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.336.436 TL
20. N Kolay (Aktif Bank)
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 35.730 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.335.730 TL
21. Ziraat Bankası (Vadeli TL Mevduat)
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 35.730 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.335.730 TL
22. İş Bankası (İşCep Vadeli)
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 35.730 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.335.730 TL
23. Enpara.com (Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37,75
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 35.495 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.335.495 TL
24. Albaraka Türk (Katılım Hesabı)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 34.320 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.334.320 TL
25. Halkbank (E-Mevduat)
Faiz Oranı: %36,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 33.850 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.333.850 TL
26. Ziraat Katılım (Günlük Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %35,50
32 Günlük Net Getiri: 33.380 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.333.380 TL
Güncel Stopaj, Komisyon ve Masraf Koşulları
Mevduat kazançlarında net getiriyi belirleyen yasal kurallar ve hesap kullanım detayları:
Güncel Yasal Stopaj Kesintisi (%17,5): Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli TL mevduat ve katılım hesaplarında stopaj kesintisi %17,5 olarak uygulanmaktadır. Yukarıdaki tüm kazançlar brüt faizden yasal %17,5 vergi kesintisi düşülerek net ele geçen tutar üzerinden hesaplanmıştır.
Hesap İşletim Ücreti: Mevzuat gereği bireysel vadeli mevduat hesaplarından herhangi bir hesap işletim ücreti, dosya masrafı ya da hesap açma komisyonu kesilmemektedir.
Vadesiz Alt Bakiye Koşulu: Günlük faiz işleten bazı esnek/gecelik hesaplarda (Turuncu, Kiraz, VOV, Oksijen vb.) 5.000 TL ile 25.000 TL arasındaki tutarlar "vadesiz bakiye" olarak kenarda tutulabilmekte ve bu tutara faiz işletilmemektedir. Sabit 32 günlük e-vadeli mevduat bağlayan müşterilerde ise 1 milyon 300 bin TL'nin tamamı üzerinden net getiri hesaplanmaktadır.