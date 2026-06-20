1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Birikimini değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Yatırımcılar “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka 1 milyon 400 bin TL'nin aylık getirisi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 1

Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar güncel faiz oranlarını belirledi.

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 2

İşte banka banka 1 milyon 400 bin TL'nin aylık getirisi...

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 3

Akbank
faiz oranı: %42,5
aylık getiri: 43.035,62 TL
vade sonu tutar: 1.443.035,62 TL

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 4

Odea
faiz oranı: %45
aylık getiri: 39.679,6 TL
vade sonu tutar: 1.439.679,6 TL

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 5

Garanti BBVA
faiz oranı: %41,5
aylık getiri: 42.023,01 TL
vade sonu tutar: 1.442.023,01 TL

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 6

QNB
faiz oranı: %44,25
aylık getiri: 40.633,31 TL
vade sonu tutar: 1.440.633,31 TL

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 7

TEB - Türk Ekonomi Bankası
faiz oranı: %46
aylık getiri: 42.266,3 TL
vade sonu tutar: 1.442.266,3 TL

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 8

ING
faiz oranı: %45
aylık getiri: 46.292,87 TL
vade sonu tutar: 1.446.292,87 TL

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 9

Ziraat Dinamik
faiz oranı: %47
aylık getiri: 37.152,29 TL
vade sonu tutar: 1.437.152,29 TL

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 10

Fibabanka
faiz oranı: %46
aylık getiri: 41.420,98 TL
vade sonu tutar: 1.441.420,98 TL

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 11

Anadolubank
faiz oranı: %46
aylık getiri: 42.266,3 TL
vade sonu tutar: 1.442.266,3 TL

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 12

Alternatif Bank
faiz oranı: %46
aylık getiri: 42.266,3 TL
vade sonu tutar: 1.442.266,3 TL

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 13

Türk Ticaret Bankası
faiz oranı: %45,25
aylık getiri: 43.228,85 TL
vade sonu tutar: 1.443.228,85 TL

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 14

ON Dijital Bankacılık
faiz oranı: %45
aylık getiri: 40.506,26 TL
vade sonu tutar: 1.440.506,26 TL

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 15

getirfinans
faiz oranı: %44
aylık getiri: 39.592,19 TL
vade sonu tutar: 1.439.592,19 TL

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 16

DenizBank
faiz oranı: %44
aylık getiri: 45.248,21 TL
vade sonu tutar: 1.445.248,21 TL

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 17

Yapı Kredi
faiz oranı: %43,5
aylık getiri: 40.892,49 TL
vade sonu tutar: 1.440.892,49 TL

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 18

Hayat Finans
faiz oranı: %41,99
aylık getiri: 42.519,19 TL
vade sonu tutar: 1.442.519,19 TL

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 19

N Kolay
faiz oranı: %41
aylık getiri: 43.413,92 TL
vade sonu tutar: 1.443.413,92 TL

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 20

Enpara.com
faiz oranı: %40
aylık getiri: 40.504,11 TL
vade sonu tutar: 1.440.504,11 TL

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 21

İş Bankası
faiz oranı: %39
aylık getiri: 39.491,51 TL
vade sonu tutar: 1.439.491,51 TL

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 22

Ziraat Katılım
faiz oranı: %37
aylık getiri: 32.533,76 TL
vade sonu tutar: 1.432.533,76 TL

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1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 23

Halkbank
faiz oranı: %36
aylık getiri: 36.453,7 TL
vade sonu tutar: 1.436.453,7 TL

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mevduat faiz