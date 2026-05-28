1 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Birikimini değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Yatırımcılar “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka 1 milyon 500 bin TL'nin aylık getirisi...

Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar güncel faiz oranlarını belirledi.

1 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 3

Fibabanka
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 44.802,28 TL
Vade sonu tutar: 1.544.802,28 TL

Alternatif Bank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 44.829,12 TL
Vade sonu tutar: 1.544.829,12 TL

Türk Ticaret Bankası
Faiz oranı: %45,25
Aylık getiri: 43.334,42 TL
Vade sonu tutar: 1.543.334,42 TL

CEPTETEB
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 43.812,89 TL
Vade sonu tutar: 1.543.812,89 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 42.986,24 TL
Vade sonu tutar: 1.542.986,24 TL

Anadolubank
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 46.623,53 TL
Vade sonu tutar: 1.546.623,53 TL

Türkiye Finans
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 44.975,49 TL
Vade sonu tutar: 1.544.975,49 TL

DenizBank
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 47.920,88 TL
Vade sonu tutar: 1.547.920,88 TL

Yapı Kredi
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 44.087,21 TL
Vade sonu tutar: 1.544.087,21 TL

QNB
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 46.652,05 TL
Vade sonu tutar: 1.546.652,05 TL

getirfinans
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 41.836,2 TL
Vade sonu tutar: 1.541.836,2 TL

Odea
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 46.109,59 TL
Vade sonu tutar: 1.546.109,59 TL

Hayat Finans
Faiz oranı: %42,18
Aylık getiri: 45.762,41 TL
Vade sonu tutar: 1.545.762,41 TL

Akbank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 46.244,02 TL
Vade sonu tutar: 1.546.244,02 TL

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 45.567,12 TL
Vade sonu tutar: 1.545.567,12 TL

Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 45.024,66 TL
Vade sonu tutar: 1.545.024,66 TL

Enpara.com
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 45.024,66 TL
Vade sonu tutar: 1.545.024,66 TL

N Kolay
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 46.514,91 TL
Vade sonu tutar: 1.546.514,91 TL

ING
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 44.482,19 TL
Vade sonu tutar: 1.544.482,19 TL

İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 42.312,33 TL
Vade sonu tutar: 1.542.312,33 TL

Ziraat Katılım
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 35.244,9 TL
Vade sonu tutar: 1.535.244,9 TL

Halkbank
Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 39.057,53 TL
Vade sonu tutar: 1.539.057,53 TL

mevduat faiz