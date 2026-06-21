1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor. Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 1 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 1

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz kazandıran hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı oranlarıyla birlikte piyasada tam bir getiri yarışı yaşanıyor. Yatırımcılar ise tasarruflarını enflasyona karşı korumak adına en geniş banka listesini ve en yüksek faiz oranlarını yakından inceliyor.

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 2

Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 1.500.000 TL’sini 32 gün vadeyle değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 3

İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 4

1. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 55.627 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.555.627 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 5

2. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 54.444 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.554.444 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 6

3. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 54.444 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.554.444 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 7

4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 53.260 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.553.260 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 8

5. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 53.260 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.553.260 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 9

6. Odeabank (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 53.260 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.553.260 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 10

7. ON Plus (Burgan Bank)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 53.260 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.553.260 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 11

8. N Kolay (Aktif Bank)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 52.668 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.552.668 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 12

9. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 52.077 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.552.077 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 13

10. DenizBank (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 51.485 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.551.485 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 14

11. VakıfBank (Arı Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 50.893 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.550.893 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 15

12. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 50.893 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.550.893 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 16

13. Akbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 50.301 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.550.301 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 17

14. İş Bankası (İşCep)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 49.710 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.549.710 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 18

15. Enpara.com
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 49.118 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.549.118 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 19

16. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 48.526 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.548.526 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 20

17. QNB (Finansbank)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 47.342 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.547.342 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 21

18. Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 46.751 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.546.751 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 22

19. Şekerbank
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 44.975 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.544.975 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 23

20. Halkbank
Faiz Oranı: %37,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 43.792 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.543.792 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 24

21. Albaraka Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 43.200 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.543.200 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 25

22. Kuveyt Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,00
32 Günlük Net Getiri: 42.608 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.542.608 TL

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1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 26

Vadeli Mevduatta Stopaj Detayı
Mevduat hesaplarında elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi (stopaj) kesintisi, 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. Katılım bankalarındaki kâr payı hesaplarında da benzer stopaj oranları geçerlidir. Yukarıda hesaplanan tüm tutarlar, yasal stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcının eline geçecek olan net kazançları ifade etmektedir. Bankaların sunduğu bu oranlar; yeni müşteri kampanyalarına, dijital kanal kullanımlarına veya piyasa likiditesine göre anlık olarak güncellenebilmektedir.

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