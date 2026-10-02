1 Milyon 600 Bin TL Aylık Ne Kadar Kazandırır? İşte 26 Bankanın Kuruşu Kuruşuna Net Faizi
Merkez Bankası'nın faiz adımları ve piyasadaki likidite dengelenmesi sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden sürüyor.
Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 1 milyon 600 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Ekim 2026 başı itibarıyla güncellenen oranlar, yasal stopaj kesintisi ve 26 bankanın kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...
Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların TL mevduat payını artırma hedefleri doğrultusunda vadeli hesap faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, yeni müşterilere özel "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz işleten esnek hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı havuzlarıyla birlikte piyasada rekabet 26 kuruma kadar genişlemiş durumda.
Peki, şu anda nakit parayı 32 gün vadeli mevduata bağlamak ne kazandırıyor? Tasarrufunu enflasyona karşı korumak isteyen bir yatırımcının 1.600.000 TL’sini vadeli mevduatta değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.
İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve 1 milyon 600 bin TL'nin net getirileri:
1. Türk Ticaret Bankası (Salkım Hesap)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 51.498 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.651.498 TL
2. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 50.919 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.650.919 TL
3. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 50.919 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.650.919 TL
4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 50.919 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.650.919 TL
5. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 50.919 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.650.919 TL
6. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 50.919 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.650.919 TL
7. ON Dijital Bankacılık (ON Plus)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 49.184 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.649.184 TL
8. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 48.605 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.648.605 TL
9. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 48.605 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.648.605 TL
10. Odea (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 48.605 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.648.605 TL
11. DenizBank (Kaptan Hesap)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 48.605 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.648.605 TL
12. QNB (Kazandıran Günlük)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 48.605 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.648.605 TL
13. Hayat Finans (Avantajlı Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %41,26
32 Günlük Net Getiri: 47.749 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.647.749 TL
14. getirfinans (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 47.448 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.647.448 TL
15. HSBC (Modern Hesap)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 47.448 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.647.448 TL
16. VakıfBank (Arı Hesap)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 47.448 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.647.448 TL
17. Yapı Kredi (Sınırsız Hesap)
Faiz Oranı: %40,25
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 46.580 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.646.580 TL
18. Akbank (Serbest Plus / Vadeli)
Faiz Oranı: %39,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 45.133 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.645.133 TL
19. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %38,75
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 44.844 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.644.844 TL
20. N Kolay (Aktif Bank)
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 43.976 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.643.976 TL
21. Ziraat Bankası (Vadeli TL Mevduat)
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 43.976 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.643.976 TL
22. İş Bankası (İşCep Vadeli)
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 43.976 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.643.976 TL
23. Enpara.com (Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37,75
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 43.687 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.643.687 TL
24. Albaraka Türk (Katılım Hesabı)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 42.240 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.642.240 TL
25. Halkbank (E-Mevduat)
Faiz Oranı: %36,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 41.661 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.641.661 TL
26. Ziraat Katılım (Günlük Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %35,50
32 Günlük Net Getiri: 41.083 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.641.083 TL
Güncel Stopaj, Komisyon ve Masraf Koşulları
Mevduat kazançlarında net getiriyi belirleyen yasal kurallar ve hesap kullanım detayları:
Güncel Yasal Stopaj Kesintisi (%17,5): Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli TL mevduat ve katılım hesaplarında stopaj kesintisi %17,5 olarak uygulanmaktadır. Yukarıdaki tüm kazançlar brüt faizden yasal %17,5 vergi kesintisi düşülerek net ele geçen tutar üzerinden hesaplanmıştır.
Hesap İşletim Ücreti: Mevzuat gereği bireysel vadeli mevduat hesaplarından herhangi bir hesap işletim ücreti, dosya masrafı ya da hesap açma komisyonu kesilmemektedir.
Vadesiz Alt Bakiye Koşulu: Günlük faiz işleten bazı esnek/gecelik hesaplarda (Turuncu, Kiraz, VOV, Oksijen vb.) 5.000 TL ile 25.000 TL arasındaki tutarlar "vadesiz bakiye" olarak kenarda tutulabilmekte ve bu tutara faiz işletilmemektedir. Sabit 32 günlük e-vadeli mevduat bağlayan müşterilerde ise 1 milyon 600 bin TL'nin tamamı üzerinden net getiri hesaplanmaktadır.