1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor. Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 1 milyon 600 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti.
İşte Haziran 2026 itibarıyla piyasadaki en kapsamlı faiz listesi ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...
Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz kazandıran hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı oranlarıyla birlikte piyasada tam bir getiri yarışı yaşanıyor. Yatırımcılar ise tasarruflarını enflasyona karşı korumak adına en geniş banka listesini ve en yüksek faiz oranlarını yakından inceliyor.
Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 1.600.000 TL’sini 32 gün vadeyle değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.
İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:
1. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 59.336 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.659.336 TL
2. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 58.073 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.658.073 TL
3. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 58.073 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.658.073 TL
4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 56.811 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.656.811 TL
5. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 56.811 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.656.811 TL
6. Odeabank (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 56.811 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.656.811 TL
7. ON Plus (Burgan Bank)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 56.811 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.656.811 TL
8. N Kolay (Aktif Bank)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 56.180 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.656.180 TL
9. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 55.548 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.655.548 TL
10. DenizBank (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 54.917 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.654.917 TL
11. VakıfBank (Arı Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 54.286 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.654.286 TL
12. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 54.286 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.654.286 TL
13. Akbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 53.655 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.653.655 TL
14. İş Bankası (İşCep)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 53.024 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.653.024 TL
15. Enpara.com
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 52.392 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.652.392 TL
16. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 51.761 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.651.761 TL
17. QNB (Finansbank)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 50.499 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.650.499 TL
18. Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 49.867 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.649.867 TL
19. Şekerbank
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 47.974 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.647.974 TL
20. Halkbank
Faiz Oranı: %37,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 46.711 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.646.711 TL
21. Albaraka Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 46.080 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.646.080 TL
22. Kuveyt Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,00
32 Günlük Net Getiri: 45.449 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.645.449 TL
Vadeli Mevduatta Stopaj Detayı
Mevduat hesaplarında elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi (stopaj) kesintisi, 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. Katılım bankalarındaki kâr payı hesaplarında da benzer stopaj oranları geçerlidir.
Yukarıda hesaplanan tüm tutarlar, yasal stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcının eline geçecek olan net kazançları ifade etmektedir.
Bankaların sunduğu bu oranlar; yeni müşteri kampanyalarına, dijital kanal kullanımlarına veya piyasa likiditesine göre anlık olarak güncellenebilmektedir.