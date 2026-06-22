1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor. Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 1 milyon 600 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 1

 İşte Haziran 2026 itibarıyla piyasadaki en kapsamlı faiz listesi ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...

1 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 2

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz kazandıran hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı oranlarıyla birlikte piyasada tam bir getiri yarışı yaşanıyor. Yatırımcılar ise tasarruflarını enflasyona karşı korumak adına en geniş banka listesini ve en yüksek faiz oranlarını yakından inceliyor.

2 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 3

Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 1.600.000 TL’sini 32 gün vadeyle değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.

3 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 4

İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:

4 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 5

1. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 59.336 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.659.336 TL

5 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 6

2. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 58.073 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.658.073 TL

6 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 7

3. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 58.073 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.658.073 TL

7 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 8

4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 56.811 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.656.811 TL

8 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 9

5. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 56.811 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.656.811 TL

9 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 10

6. Odeabank (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 56.811 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.656.811 TL

10 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 11

7. ON Plus (Burgan Bank)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 56.811 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.656.811 TL

11 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 12

8. N Kolay (Aktif Bank)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 56.180 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.656.180 TL

12 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 13

9. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 55.548 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.655.548 TL

13 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 14

10. DenizBank (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 54.917 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.654.917 TL

14 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 15

11. VakıfBank (Arı Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 54.286 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.654.286 TL

15 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 16

12. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 54.286 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.654.286 TL

16 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 17

13. Akbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 53.655 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.653.655 TL

17 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 18

14. İş Bankası (İşCep)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 53.024 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.653.024 TL

18 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 19

15. Enpara.com
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 52.392 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.652.392 TL

19 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 20

16. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 51.761 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.651.761 TL

20 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 21

17. QNB (Finansbank)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 50.499 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.650.499 TL

21 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 22

18. Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 49.867 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.649.867 TL

22 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 23

19. Şekerbank
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 47.974 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.647.974 TL

23 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 24

20. Halkbank
Faiz Oranı: %37,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 46.711 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.646.711 TL

24 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 25

21. Albaraka Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 46.080 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.646.080 TL

25 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 26

22. Kuveyt Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,00
32 Günlük Net Getiri: 45.449 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.645.449 TL

26 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 27

Vadeli Mevduatta Stopaj Detayı
Mevduat hesaplarında elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi (stopaj) kesintisi, 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. Katılım bankalarındaki kâr payı hesaplarında da benzer stopaj oranları geçerlidir. 

27 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 28

Yukarıda hesaplanan tüm tutarlar, yasal stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcının eline geçecek olan net kazançları ifade etmektedir. 

28 29
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 29

Bankaların sunduğu bu oranlar; yeni müşteri kampanyalarına, dijital kanal kullanımlarına veya piyasa likiditesine göre anlık olarak güncellenebilmektedir.

29 29
mevduat faiz faiz