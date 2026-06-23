1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor. Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 1 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İ
İşte Haziran 2026 itibarıyla piyasadaki en kapsamlı faiz listesi ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...
Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz kazandıran hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı oranlarıyla birlikte piyasada tam bir getiri yarışı yaşanıyor. Yatırımcılar ise tasarruflarını enflasyona karşı korumak adına en geniş banka listesini ve en yüksek faiz oranlarını yakından inceliyor.
Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 1.700.000 TL’sini 32 gün vadeyle değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.
İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:
1. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 63.044 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.763.044 TL
2. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 61.703 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.761.703 TL
3. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 61.703 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.761.703 TL
4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 60.362 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.760.362 TL
5. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 60.362 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.760.362 TL
6. Odeabank (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 60.362 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.760.362 TL
7. ON Plus (Burgan Bank)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 60.362 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.760.362 TL
8. N Kolay (Aktif Bank)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 59.691 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.759.691 TL
9. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 59.020 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.759.020 TL
10. DenizBank (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 58.350 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.758.350 TL
11. VakıfBank (Arı Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 57.679 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.757.679 TL
12. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 57.679 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.757.679 TL
13. Akbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 57.008 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.757.008 TL
14. İş Bankası (İşCep)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 56.338 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.756.338 TL
15. Enpara.com
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 55.667 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.755.667 TL
16. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 54.996 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.754.996 TL
17. QNB (Finansbank)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 53.655 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.753.655 TL
18. Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 52.984 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.752.984 TL
19. Şekerbank
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 50.972 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.750.972 TL
20. Halkbank
Faiz Oranı: %37,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 49.631 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.749.631 TL
21. Albaraka Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 48.960 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.748.960 TL
22. Kuveyt Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,00
32 Günlük Net Getiri: 48.289 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.748.289 TL
Vadeli Mevduatta Stopaj Detayı
Mevduat hesaplarında elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi (stopaj) kesintisi, 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 10 olarak uygulanmaktadır.
Katılım bankalarındaki kâr payı hesaplarında da benzer stopaj oranları geçerlidir. Yukarıda hesaplanan tüm tutarlar, yasal stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcının eline geçecek olan net kazançları ifade etmektedir.
Bankaların sunduğu bu oranlar; yeni müşteri kampanyalarına, dijital kanal kullanımlarına veya piyasa likiditesine göre anlık olarak güncellenebilmektedir.