1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor. Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 1 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İ

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 1

İşte Haziran 2026 itibarıyla piyasadaki en kapsamlı faiz listesi ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...

1 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 2

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz kazandıran hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı oranlarıyla birlikte piyasada tam bir getiri yarışı yaşanıyor. Yatırımcılar ise tasarruflarını enflasyona karşı korumak adına en geniş banka listesini ve en yüksek faiz oranlarını yakından inceliyor.

2 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 3

Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 1.700.000 TL’sini 32 gün vadeyle değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.

3 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 4

İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:

4 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 5

1. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 63.044 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.763.044 TL

5 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 6

2. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 61.703 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.761.703 TL

6 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 7

3. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 61.703 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.761.703 TL

7 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 8

4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 60.362 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.760.362 TL

8 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 9

5. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 60.362 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.760.362 TL

9 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 10

6. Odeabank (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 60.362 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.760.362 TL

10 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 11

7. ON Plus (Burgan Bank)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 60.362 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.760.362 TL

11 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 12

8. N Kolay (Aktif Bank)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 59.691 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.759.691 TL

12 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 13

9. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 59.020 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.759.020 TL

13 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 14

10. DenizBank (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 58.350 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.758.350 TL

14 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 15

11. VakıfBank (Arı Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 57.679 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.757.679 TL

15 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 16

12. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 57.679 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.757.679 TL

16 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 17

13. Akbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 57.008 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.757.008 TL

17 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 18

14. İş Bankası (İşCep)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 56.338 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.756.338 TL

18 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 19

15. Enpara.com
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 55.667 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.755.667 TL

19 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 20

16. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 54.996 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.754.996 TL

20 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 21

17. QNB (Finansbank)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 53.655 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.753.655 TL

21 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 22

18. Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 52.984 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.752.984 TL

22 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 23

19. Şekerbank
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 50.972 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.750.972 TL

23 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 24

20. Halkbank
Faiz Oranı: %37,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 49.631 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.749.631 TL

24 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 25

21. Albaraka Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 48.960 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.748.960 TL

25 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 26

22. Kuveyt Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,00
32 Günlük Net Getiri: 48.289 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.748.289 TL

26 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 27

Vadeli Mevduatta Stopaj Detayı
Mevduat hesaplarında elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi (stopaj) kesintisi, 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. 

27 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 28

Katılım bankalarındaki kâr payı hesaplarında da benzer stopaj oranları geçerlidir. Yukarıda hesaplanan tüm tutarlar, yasal stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcının eline geçecek olan net kazançları ifade etmektedir.

28 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 29

Bankaların sunduğu bu oranlar; yeni müşteri kampanyalarına, dijital kanal kullanımlarına veya piyasa likiditesine göre anlık olarak güncellenebilmektedir.

29 30
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 30
30 30
mevduat faiz faiz