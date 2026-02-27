1 milyon 750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: İşte banka banka net getiri hesaplaması

Bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranları belli oldu. 1.750.000 TL birikimi olan bir yatırımcının 32 günlük vade sonunda elde edeceği net kazanç ve bankaların sunduğu fırsatlar açıklandı.

Yatırımcılar, birikimlerini enflasyona karşı korumak ve risksiz getiri elde etmek amacıyla vadeli mevduat hesaplarını yakından takip ediyor.

Şubat 2026 itibarıyla bankaların sunduğu faiz oranlarında yapılan güncellemeler, mevduat hesaplarını cazip bir yatırım aracı haline getirmeye devam ediyor.

Peki 1.750.000 TL’si olan bir yatırımcı, parasını sadece 32 günlüğüne vadeye bağlarsa ne kadar gelir elde eder?

İşte 1.750.000 TL’nin 32 günlük net getirisi: 

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 48.098,63 TL
Vade Sonu Tutar: 1.798.098,63 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 50.904,24 TL
Vade Sonu Tutar: 1.800.904,24 TL

Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 49.229,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.799.229,33 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 55.255,36 TL
Vade Sonu Tutar: 1.805.255,36 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 47.361,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.797.361,73 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 51.466,42 TL
Vade Sonu Tutar: 1.801.466,42 TL

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 54.603,25 TL
Vade Sonu Tutar: 1.804.603,25 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 53.951,36 TL
Vade Sonu Tutar: 1.803.951,36 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 47.383,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.797.383,45 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 51.346,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.801.346,11 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 50.630,14 TL
Vade Sonu Tutar: 1.800.630,14 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 49.997,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.799.997,26 TL

QNB
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 49.997,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.799.997,26 TL

Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,23
Aylık Getiri: 49.655,51 TL
Vade Sonu Tutar: 1.799.655,51 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 49.364,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.799.364,38 TL

Akbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 49.364,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.799.364,38 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 49.364,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.799.364,38 TL

Odea
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 49.364,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.799.364,38 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 48.098,63 TL
Vade Sonu Tutar: 1.798.098,63 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 48.098,63 TL
Vade Sonu Tutar: 1.798.098,63 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 46.832,88 TL
Vade Sonu Tutar: 1.796.832,88 TL

