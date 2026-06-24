1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor. Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 1 milyon 800 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 1

 İşte Haziran 2026 itibarıyla piyasadaki en kapsamlı faiz listesi ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 2

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz kazandıran hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı oranlarıyla birlikte piyasada tam bir getiri yarışı yaşanıyor. Yatırımcılar ise tasarruflarını enflasyona karşı korumak adına en geniş banka listesini ve en yüksek faiz oranlarını yakından inceliyor.

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 3

Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 1.800.000 TL’sini 32 gün vadeyle değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 4

İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 5

1. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 66.753 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.866.753 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 6

2. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 65.333 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.865.333 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 7

3. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 65.333 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.865.333 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 8

4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 63.912 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.863.912 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 9

5. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 63.912 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.863.912 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 10

6. Odeabank (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 63.912 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.863.912 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 11

7. ON Plus (Burgan Bank)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 63.912 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.863.912 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 12

8. N Kolay (Aktif Bank)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 63.202 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.863.202 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 13

9. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 62.492 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.862.492 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 14

10. DenizBank (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 61.782 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.861.782 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 15

11. VakıfBank (Arı Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 61.072 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.861.072 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 16

12. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 61.072 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.861.072 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 17

13. Akbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 60.362 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.860.362 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 18

14. İş Bankası (İşCep)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 59.652 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.859.652 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 19

15. Enpara.com
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 58.941 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.858.941 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 20

16. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 58.231 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.858.231 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 21

17. QNB (Finansbank)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 56.811 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.856.811 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 22

18. Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 56.101 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.856.101 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 23

19. Şekerbank
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 53.970 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.853.970 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 24

20. Halkbank
Faiz Oranı: %37,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 52.550 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.852.550 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 25

21. Albaraka Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 51.840 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.851.840 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 26

22. Kuveyt Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,00
32 Günlük Net Getiri: 51.130 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.851.130 TL

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 27

Vadeli Mevduatta Stopaj Detayı
Mevduat hesaplarında elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi (stopaj) kesintisi, 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. 

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 28

Katılım bankalarındaki kâr payı hesaplarında da benzer stopaj oranları geçerlidir. Yukarıda hesaplanan tüm tutarlar, yasal stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcının eline geçecek olan net kazançları ifade etmektedir. 

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1 Milyon 800 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 29

Bankaların sunduğu bu oranlar; yeni müşteri kampanyalarına, dijital kanal kullanımlarına veya piyasa likiditesine göre anlık olarak güncellenebilmektedir.

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