1 milyon lira 89 milyon oldu! 5 yılda en çok kazandıran yatırım belli oldu

Borsa, altın ve dolar yatırımı yapanlar için 5 yıllık büyük kazanç tablosu ortaya çıktı: Hangi yatırım 1’e 89 getirdi?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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1 milyon lira 89 milyon oldu! 5 yılda en çok kazandıran yatırım belli oldu - Resim: 1

Türkiye’de geçtiğimiz 5 yıl içinde parasını farklı yatırım araçlarında değerlendirenlerin kazançlarını katladığı görüldü. Günümüzde en çok ilgi gören yatırım seçeneklerinden borsa, altın ve dövizin geçmişteki performansı dikkat çekici sonuçlar verdi.

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1 milyon lira 89 milyon oldu! 5 yılda en çok kazandıran yatırım belli oldu - Resim: 2

Borsaizindeorjinal tarafından hazırlanan verilere göre, 5 yıl önce 1 milyon TL’lik yatırımı olan bir kişinin tercihi kazancını büyük ölçüde etkiledi.

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1 milyon lira 89 milyon oldu! 5 yılda en çok kazandıran yatırım belli oldu - Resim: 3

Dolar, bu süreçte en düşük getiriyi sağlarken; Borsa İstanbul’da yapılan 1 milyon TL’lik yatırımın değeri tam 89 milyon TL’ye ulaştı.

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1 milyon lira 89 milyon oldu! 5 yılda en çok kazandıran yatırım belli oldu - Resim: 4

İşte Ekonomim'e göre, yatırım araçlarının getirisi;

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1 milyon lira 89 milyon oldu! 5 yılda en çok kazandıran yatırım belli oldu - Resim: 5

Dolar: 4 milyon TL

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1 milyon lira 89 milyon oldu! 5 yılda en çok kazandıran yatırım belli oldu - Resim: 6

Gram Altın: 5 milyon TL

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Konut: 7 milyon TL

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1 milyon lira 89 milyon oldu! 5 yılda en çok kazandıran yatırım belli oldu - Resim: 8

İsmen: 89 milyon TL

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Doas: 81 milyon TL

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1 milyon lira 89 milyon oldu! 5 yılda en çok kazandıran yatırım belli oldu - Resim: 10

Tttak: 50 milyon TL

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1 milyon lira 89 milyon oldu! 5 yılda en çok kazandıran yatırım belli oldu - Resim: 11

Alark: 45 milyon TL

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1 milyon lira 89 milyon oldu! 5 yılda en çok kazandıran yatırım belli oldu - Resim: 12

Pgsus: 28 milyon TL

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1 milyon lira 89 milyon oldu! 5 yılda en çok kazandıran yatırım belli oldu - Resim: 13

Cimsa: 27.5 milyon TL

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1 milyon lira 89 milyon oldu! 5 yılda en çok kazandıran yatırım belli oldu - Resim: 14

Oyakc: 22 milyon TL

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1 milyon lira 89 milyon oldu! 5 yılda en çok kazandıran yatırım belli oldu - Resim: 15

Tukas: 21.5 milyon TL

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1 milyon lira 89 milyon oldu! 5 yılda en çok kazandıran yatırım belli oldu - Resim: 16

Mgros: 21 milyon TL

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1 milyon lira 89 milyon oldu! 5 yılda en çok kazandıran yatırım belli oldu - Resim: 17

Akcns: 20.5 milyon TL

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1 milyon lira 89 milyon oldu! 5 yılda en çok kazandıran yatırım belli oldu - Resim: 18

İsgyo 20 milyon TL

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