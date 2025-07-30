1 milyon lira 89 milyon oldu! 5 yılda en çok kazandıran yatırım belli oldu
Borsa, altın ve dolar yatırımı yapanlar için 5 yıllık büyük kazanç tablosu ortaya çıktı: Hangi yatırım 1’e 89 getirdi?
Türkiye’de geçtiğimiz 5 yıl içinde parasını farklı yatırım araçlarında değerlendirenlerin kazançlarını katladığı görüldü. Günümüzde en çok ilgi gören yatırım seçeneklerinden borsa, altın ve dövizin geçmişteki performansı dikkat çekici sonuçlar verdi.
Borsaizindeorjinal tarafından hazırlanan verilere göre, 5 yıl önce 1 milyon TL’lik yatırımı olan bir kişinin tercihi kazancını büyük ölçüde etkiledi.
Dolar, bu süreçte en düşük getiriyi sağlarken; Borsa İstanbul’da yapılan 1 milyon TL’lik yatırımın değeri tam 89 milyon TL’ye ulaştı.
İşte Ekonomim'e göre, yatırım araçlarının getirisi;
Dolar: 4 milyon TL
Gram Altın: 5 milyon TL
Konut: 7 milyon TL
İsmen: 89 milyon TL
Doas: 81 milyon TL
Tttak: 50 milyon TL
Alark: 45 milyon TL
Pgsus: 28 milyon TL
Cimsa: 27.5 milyon TL
Oyakc: 22 milyon TL
Tukas: 21.5 milyon TL
Mgros: 21 milyon TL
Akcns: 20.5 milyon TL
İsgyo 20 milyon TL