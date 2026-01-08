1 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı: En yüksek faiz veren bankalar belli oldu
Merkez Bankası'nın faiz politikaları sonrası bankalar arasındaki mevduat yarışı kızıştı. Elinde nakit birikimi olan vatandaşlar için risksiz getiri fırsatları sunulurken, 1 milyon lirasını bankaya yatıranların 32 gün sonunda elde edeceği net kazançlar belli oldu. İşte güncel faiz oranları...
Ekonomideki gelişmeler ve parasal sıkılaşma adımlarıyla birlikte bankaların Türk Lirası mevduatlara uyguladığı faiz oranları yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.
Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek ve TL varlıkları çekmek için faiz oranlarını yukarı çekerken, özellikle 32 günlük vade seçenekleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
İşte bankalar ve 1 milyon TL için sundukları 32 günlük kazanç tablosu:
Akbank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 30.829,35 TL
Vade sonu tutar: 1.030.829,35 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 28.931,51 TL
Vade sonu tutar: 1.028.931,51 TL
QNB
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 26.743,56 TL
Vade sonu tutar: 1.026.743,56 TL
Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 26.531,79 TL
Vade sonu tutar: 1.026.531,79 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 32.320,15 TL
Vade sonu tutar: 1.032.320,15 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 32.320,15 TL
Vade sonu tutar: 1.032.320,15 TL
HSBC
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 32.320,15 TL
Vade sonu tutar: 1.032.320,15 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 28.441,73 TL
Vade sonu tutar: 1.028.441,73 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 31.574,49 TL
Vade sonu tutar: 1.031.574,49 TL
ING
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 31.201,85 TL
Vade sonu tutar: 1.031.201,85 TL
DenizBank
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 30.016,44 TL
Vade sonu tutar: 1.030.016,44 TL
Hayat Finans
Kâr payı oranı: %40,28
Aylık getiri: 29.134,03 TL
Vade sonu tutar: 1.029.134,03 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 28.931,51 TL
Vade sonu tutar: 1.028.931,51 TL
Enpara.com
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 28.208,22 TL
Vade sonu tutar: 1.028.208,22 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %38,5
Aylık getiri: 27.846,58 TL
Vade sonu tutar: 1.027.846,58 TL
VakıfBank
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 31.101,37 TL
Vade sonu tutar: 1.031.101,37 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 27.484,93 TL
Vade sonu tutar: 1.027.484,93 TL
Halkbank
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 26.761,64 TL
Vade sonu tutar: 1.026.761,64 TL