1 milyon liranın aylık kazancı dudak uçuklattı: İşte 30 Ekim 2025 güncel mevduat oranları
Yatırımcıların radarındaki mevduat faizleri yeniden tırmanışa geçerken, 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi rekor seviyelere ulaştı. Özel bankalar ile kamu bankaları arasındaki faiz makası ise dikkat çekici boyutlara varmış durumda.
Mevduat faiz oranlarının yeniden bir yükseliş trendine girmesi, parasını değerlendirmek isteyen yatırımcıların dikkatini bankaların sunduğu güncel tekliflere çevirmesine neden oldu.
32 gün vadeli 1 milyon TL’ye uygulanan faiz oranları yüzde 48 seviyesine kadar tırmanmış bulunuyor. Son günlerde bankalar arasında artan rekabetle birlikte, bazı özel bankaların mevduat oranlarını yukarı yönlü güncellediği görülüyor.
Özel bankalardaki bu hareketliliğe karşın, kamu bankalarında ise faizlerin ortalama yüzde 37 civarında seyrettiği gözlemleniyor.
Peki, 30 Ekim 2025 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl şekilleniyor? Vatandaşların en çok merak ettiği soru olan 32 gün vadeli 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne kadar oldu?
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 33.271,24 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.271,24 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 32.547,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,94 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 45,75
Net Kazanç: 33.090,41 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.090,41 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 30.739,72 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.739,72 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 33.994,52 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.994,52 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 33.271,24 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.271,24 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 32.547,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,94 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 32.547,94
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,94
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 44,5
Net Kazanç: 32.186,30 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.186,30 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42,75
Net Kazanç: 30.920,55 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.920,55 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 29.654,80 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.654,80 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 30.106,85 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.106,85 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 34
Net Kazanç: 24.591,78 TL
Vade Sonu Tutar: 1.024.591,78 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 34.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.717,81 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 32.438,36 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.438,36 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 43.50
Net Kazanç: 31.463,02 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463,02 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 29.654,80 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.654,80 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 33.994,52 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.994,52 TL
ICBC TURKEY
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 26.761,65 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,65 TL