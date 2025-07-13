1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025)
Faiz oranları yeniden yükselişte. Peki 1 milyon TL’yi 32 günlük vadeli hesaba koyan bir yatırımcı, hangi bankadan ne kadar kazanç sağlıyor? İşte 13 Temmuz 2025 itibarıyla en yüksek faiz veren bankalar ve net getiriler…
QNB Finansbank – %49,5 faiz oranı
QNB Finansbank, 32 günlük vadeli mevduat için %49,5 faiz oranı sunuyor.
Vade sonu tutar: 1.035.803 TL
Net kazanç: 35.803 TL
Garanti BBVA – %47,5 faiz oranı
Garanti BBVA, vadeli mevduat için %47,5 faiz veriyor.
Vade sonu tutar: 1.034.356 TL
Net kazanç: 34.356 TL
Hayat Finans – %46,44 kâr payı
Hayat Finans, katılım bankacılığı kapsamında %46,44 oranında kâr payı sunuyor.
Vade sonu tutar: 1.033.589 TL
Net kazanç: 33.589 TL
ON Plus – %45,5 faiz oranı
ON Plus, 32 günlük vadede %45,5 faiz sunuyor.
Vade sonu tutar: 1.032.910 TL
Net kazanç: 32.910 TL
TEB – %49 faiz oranı
TEB, %49 faiz oranı ile üst segmentte kalmayı başarıyor.
Vade sonu tutar: 1.035.441 TL
Net kazanç: 35.441 TL
Albaraka – %33,31 kâr payı
Albaraka, %33,31 kâr payı ile en düşük getiri sağlayan banka oldu.
Vade sonu tutar: 1.024.093 TL
Net kazanç: 24.093 TL
Ziraat Bankası – %35 faiz oranı
Ziraat Bankası, %35 faiz oranıyla listenin alt sıralarında yer alıyor.
Vade sonu tutar: 1.025.315 TL
Net kazanç: 25.315 TL
Halkbank – %42 faiz oranı
Halkbank, %42 faiz oranıyla düşük getirili seçeneklerden biri.
Vade sonu tutar: 1.030.378 TL
Net kazanç: 30.378 TL
ICBC – %42 faiz oranı
ICBC de Halkbank ile aynı faiz oranını sunuyor.
Vade sonu tutar: 1.030.378 TL
Net kazanç: 30.378 TL
HSBC – %50 faiz oranı
HSBC, %50 faizle güçlü bir getiri sağlıyor.
Vade sonu tutar: 1.036.164 TL
Net kazanç: 36.164 TL
Vakıf Katılım – %34,29 kâr payı
Vakıf Katılım, %34,29 oranında kâr payı sunuyor.
Vade sonu tutar: 1.024.802 TL
Net kazanç: 24.802 TL
İş Bankası – %39,5 faiz oranı
İş Bankası, %39,5 faiz oranıyla listenin alt sıralarında kalıyor.
Vade sonu tutar: 1.028.570 TL
Net kazanç: 28.570 TL
ING – %49 faiz oranı
ING de TEB gibi %49 faiz oranıyla yatırımcıya aynı seviyede kazanç sağlıyor.
Vade sonu tutar: 1.035.441 TL
Net kazanç: 35.441 TL
Enpara – %44,5 faiz oranı
Enpara, %44,5 faiz oranıyla geleneksel bankalara göre daha düşük bir getiri sunuyor.
Vade sonu tutar: 1.032.186 TL
Net kazanç: 32.186 TL
Getir Finans – %48 faiz oranı
Getir Finans, %48 faizle 1 milyon TL’ye aylık dengeli getiri sunuyor.
Vade sonu tutar: 1.034.718 TL
Net kazanç: 34.718 TL
N Kolay – %47 faiz oranı
N Kolay, %47 faiz oranı ile yatırımcıya dengeli bir getiri sunuyor.
Vade sonu tutar: 1.033.995 TL
Net kazanç: 33.995 TL
Türkiye Finans – %53 kâr payı
Türkiye Finans, %53 kâr payı ile listenin en yüksek net kazanç sağlayan bankası.
Vade sonu tutar: 1.038.334 TL
Net kazanç: 38.334 TL
Akbank – %47,5 faiz oranı
Akbank, 1 milyon TL’ye %47,5 faiz sunarak Garanti BBVA ile aynı seviyede getiri sağlıyor.
Vade sonu tutar: 1.034.356 TL
Net kazanç: 34.356 TL
Alternatif Bank – %52 faiz oranı
Alternatif Bank, 1 milyon TL’ye %52 faiz uygulayarak ciddi bir getiri sağlıyor.
Vade sonu tutar: 1.037.611 TL
Net kazanç: 37.611 TL
ODEA – %51 faiz oranı
ODEA, yüksek faiz oranı sunan özel bankalar arasında öne çıkıyor.
Vade sonu tutar: 1.036.888 TL
Net kazanç: 36.888 TL
Denizbank – %48,25 faiz oranı
Denizbank, 1 milyon TL mevduata %48,25 faiz uyguluyor.
Vade sonu tutar: 1.034.899 TL
Net kazanç: 34.899 TL