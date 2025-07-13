1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025)

Faiz oranları yeniden yükselişte. Peki 1 milyon TL’yi 32 günlük vadeli hesaba koyan bir yatırımcı, hangi bankadan ne kadar kazanç sağlıyor? İşte 13 Temmuz 2025 itibarıyla en yüksek faiz veren bankalar ve net getiriler…

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
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1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025) - Resim: 1

QNB Finansbank – %49,5 faiz oranı

QNB Finansbank, 32 günlük vadeli mevduat için %49,5 faiz oranı sunuyor.
Vade sonu tutar: 1.035.803 TL
Net kazanç: 35.803 TL

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1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025) - Resim: 2

Garanti BBVA – %47,5 faiz oranı

Garanti BBVA, vadeli mevduat için %47,5 faiz veriyor.
Vade sonu tutar: 1.034.356 TL
Net kazanç: 34.356 TL

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1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025) - Resim: 3

Hayat Finans – %46,44 kâr payı

Hayat Finans, katılım bankacılığı kapsamında %46,44 oranında kâr payı sunuyor.
Vade sonu tutar: 1.033.589 TL
Net kazanç: 33.589 TL

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1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025) - Resim: 4

ON Plus – %45,5 faiz oranı

ON Plus, 32 günlük vadede %45,5 faiz sunuyor.
Vade sonu tutar: 1.032.910 TL
Net kazanç: 32.910 TL

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1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025) - Resim: 5

TEB – %49 faiz oranı

TEB, %49 faiz oranı ile üst segmentte kalmayı başarıyor.
Vade sonu tutar: 1.035.441 TL
Net kazanç: 35.441 TL

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1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025) - Resim: 6

Albaraka – %33,31 kâr payı

Albaraka, %33,31 kâr payı ile en düşük getiri sağlayan banka oldu.
Vade sonu tutar: 1.024.093 TL
Net kazanç: 24.093 TL

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1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025) - Resim: 7

Ziraat Bankası – %35 faiz oranı

Ziraat Bankası, %35 faiz oranıyla listenin alt sıralarında yer alıyor.
Vade sonu tutar: 1.025.315 TL
Net kazanç: 25.315 TL

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1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025) - Resim: 8

Halkbank – %42 faiz oranı

Halkbank, %42 faiz oranıyla düşük getirili seçeneklerden biri.
Vade sonu tutar: 1.030.378 TL
Net kazanç: 30.378 TL

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1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025) - Resim: 9

ICBC – %42 faiz oranı

ICBC de Halkbank ile aynı faiz oranını sunuyor.
Vade sonu tutar: 1.030.378 TL
Net kazanç: 30.378 TL

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1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025) - Resim: 10

HSBC – %50 faiz oranı

HSBC, %50 faizle güçlü bir getiri sağlıyor.
Vade sonu tutar: 1.036.164 TL
Net kazanç: 36.164 TL

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1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025) - Resim: 11

Vakıf Katılım – %34,29 kâr payı

Vakıf Katılım, %34,29 oranında kâr payı sunuyor.
Vade sonu tutar: 1.024.802 TL
Net kazanç: 24.802 TL

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1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025) - Resim: 12

İş Bankası – %39,5 faiz oranı

İş Bankası, %39,5 faiz oranıyla listenin alt sıralarında kalıyor.
Vade sonu tutar: 1.028.570 TL
Net kazanç: 28.570 TL

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1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025) - Resim: 13

ING – %49 faiz oranı

ING de TEB gibi %49 faiz oranıyla yatırımcıya aynı seviyede kazanç sağlıyor.
Vade sonu tutar: 1.035.441 TL
Net kazanç: 35.441 TL

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1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025) - Resim: 14

Enpara – %44,5 faiz oranı

Enpara, %44,5 faiz oranıyla geleneksel bankalara göre daha düşük bir getiri sunuyor.
Vade sonu tutar: 1.032.186 TL
Net kazanç: 32.186 TL

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1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025) - Resim: 15

Getir Finans – %48 faiz oranı

Getir Finans, %48 faizle 1 milyon TL’ye aylık dengeli getiri sunuyor.
Vade sonu tutar: 1.034.718 TL
Net kazanç: 34.718 TL

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1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025) - Resim: 16

N Kolay – %47 faiz oranı

N Kolay, %47 faiz oranı ile yatırımcıya dengeli bir getiri sunuyor.
Vade sonu tutar: 1.033.995 TL
Net kazanç: 33.995 TL

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1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025) - Resim: 17

Türkiye Finans – %53 kâr payı

Türkiye Finans, %53 kâr payı ile listenin en yüksek net kazanç sağlayan bankası.
Vade sonu tutar: 1.038.334 TL
Net kazanç: 38.334 TL

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1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025) - Resim: 18

Akbank – %47,5 faiz oranı

Akbank, 1 milyon TL’ye %47,5 faiz sunarak Garanti BBVA ile aynı seviyede getiri sağlıyor.
Vade sonu tutar: 1.034.356 TL
Net kazanç: 34.356 TL

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1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025) - Resim: 19

Alternatif Bank – %52 faiz oranı

Alternatif Bank, 1 milyon TL’ye %52 faiz uygulayarak ciddi bir getiri sağlıyor.
Vade sonu tutar: 1.037.611 TL
Net kazanç: 37.611 TL

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1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025) - Resim: 20

ODEA – %51 faiz oranı

ODEA, yüksek faiz oranı sunan özel bankalar arasında öne çıkıyor.
Vade sonu tutar: 1.036.888 TL
Net kazanç: 36.888 TL

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1 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Banka banka net faiz geliri listesi (13 Temmuz 2025) - Resim: 21

Denizbank – %48,25 faiz oranı

Denizbank, 1 milyon TL mevduata %48,25 faiz uyguluyor.
Vade sonu tutar: 1.034.899 TL
Net kazanç: 34.899 TL

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