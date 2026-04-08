1 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! Geri ödemesi dudak uçuklattı: İşte bankaların en güncel faiz oranları
Ev sahibi olmak isteyenler için bankaların 1 milyon TL tutarlı ve 120 ay vadeli konut kredisi faiz ile kâr payı oranları açıklandı.
Konut sahibi olmak isteyenler için 1 milyon TL’lik 120 ay vadeli kredi seçenekleri netleşti. Bankalara göre faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları büyük farklılık gösteriyor.
Akbank
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.583.277 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,59
Aylık Taksit: 27.162,91 TL
Toplam Ödeme: 3.272.749 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,63
Aylık Taksit: 27.521,09 TL
Toplam Ödeme: 3.324.530 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %2,65
Aylık Taksit: 27.700,65 TL
Toplam Ödeme: 3.364.778 TL
Albaraka Türk
Kâr Payı Oranı: %2,67
Aylık Taksit: 27.880,52 TL
Toplam Ödeme: 3.370.556 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,80
Aylık Taksit: 29.057,01 TL
Toplam Ödeme: 3.519.543 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %2,96
Aylık Taksit: 30.521,25 TL
Toplam Ödeme: 3.687.050 TL
ING
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.718.403 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.737.319 TL
QNB
Faiz Oranı: %2,49
Aylık Taksit: 26.273,20 TL
Toplam Ödeme: 3.178.034 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 28.060,70 TL
Toplam Ödeme: 3.404.086 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.567.804 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.608.084 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 32.654,09 TL
Toplam Ödeme: 3.943.590 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,31
Aylık Taksit: 33.778,51 TL
Toplam Ödeme: 4.078.521 TL