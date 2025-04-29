1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu?
Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından bankalar konut kredisi oranlarını yeniden güncelledi. 1 milyon TL’lik kredi çeken bir vatandaş, 5 yıl sonunda ne kadar ödeme yapacak? İşte banka banka güncel faiz oranları ve geri ödeme planları…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Nisan’da politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya çıkardı. Bu adımın ardından, bankalar da konut kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitti.
Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kredi maliyetleri adeta yeniden hesaplandı. Bankalar arasında en yüksek faiz oranı yüzde 5,89 olarak belirlenirken, en düşük faiz yüzde 2,59 seviyesinde kaldı.
Kredi çekecek vatandaşların en çok merak ettiği konu ise faiz oranlarına göre aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları oldu. 29 Nisan itibarıyla, 5 yıl vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme tablosu banka banka şekillendi.
Bankaların sunduğu faiz oranları şu şekilde:
AKBANK
Toplam Ödeme 2.304.756 TL
Faiz Oranı % 3,25
Aylık Taksit 38.090 TL
GARANTİ BBVA
Toplam Ödeme 2.269.570 TL
Faiz Oranı % 3,15
Aylık Taksit 37.302 TL
HALKBANK
Toplam Ödeme 1.998.754 TL
Faiz Oranı % 2,59
Aylık Taksit 33.020 TL
ZİRAAT BANKASI
Toplam Ödeme 2.134.702 TL
Faiz Oranı % 2,89
Aylık Taksit 35.286 TL
VAKIF KATILIM
Toplam Ödeme 2.127.950 TL
Kâr Oranı % 2,9
Aylık Taksit 35.362 TL
QNB FİNANSBANK
Toplam Ödeme 2.156.510 TL
Faiz Oranı % 2,94
Aylık Taksit 35.670 TL
ZİRAAT KATILIM
Toplam Ödeme 2.226.315 TL
Kâr Oranı % 3,09
Aylık Taksit 36.833 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Toplam Ödeme 2.232.196 TL
Faiz Oranı % 3,1
Aylık Taksit 36.911 TL
ING
Toplam Ödeme 2.393.215 TL
Faiz Oranı % 3,44
Aylık Taksit 39.605 TL
TEB
Toplam Ödeme 2.421.795 TL
Faiz Oranı % 3,5
Aylık Taksit 40.089 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı %5,89
Aylık Taksit 60.863,64 TL
Toplam Ödeme 3.669.118 TL
KUVEYTTÜRK
Toplam Ödeme 2.279.268 TL
Kâr Oranı % 3,2
Aylık Taksit 37.695 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı %3,53
Aylık Taksit 40.331,16 TL
Toplam Ödeme 2.443.443 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %3,81
Aylık Taksit 42.621,44 TL
Toplam Ödeme 2.575.986 TL
ANADOLU BANK
Faiz Oranı %5,25
Aylık Taksit 55.055,49 TL
Toplam Ödeme 3.321.649 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı %3,64
Aylık Taksit 41.225,24 TL
Toplam Ödeme 2.491.764 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı %2,99
Aylık Taksit 36.055,58 TL
Toplam Ödeme 2.187.834 TL