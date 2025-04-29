1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından bankalar konut kredisi oranlarını yeniden güncelledi. 1 milyon TL’lik kredi çeken bir vatandaş, 5 yıl sonunda ne kadar ödeme yapacak? İşte banka banka güncel faiz oranları ve geri ödeme planları…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Nisan’da politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya çıkardı. Bu adımın ardından, bankalar da konut kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitti.

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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 2

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kredi maliyetleri adeta yeniden hesaplandı. Bankalar arasında en yüksek faiz oranı yüzde 5,89 olarak belirlenirken, en düşük faiz yüzde 2,59 seviyesinde kaldı.

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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 3

Kredi çekecek vatandaşların en çok merak ettiği konu ise faiz oranlarına göre aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları oldu. 29 Nisan itibarıyla, 5 yıl vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme tablosu banka banka şekillendi.

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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 4

Bankaların sunduğu faiz oranları şu şekilde:

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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 5

AKBANK

Toplam Ödeme 2.304.756 TL
Faiz Oranı % 3,25
Aylık Taksit 38.090 TL

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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 6

GARANTİ BBVA

Toplam Ödeme 2.269.570 TL
Faiz Oranı % 3,15
Aylık Taksit 37.302 TL

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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 7

HALKBANK

Toplam Ödeme 1.998.754 TL
Faiz Oranı % 2,59
Aylık Taksit 33.020 TL

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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 8

ZİRAAT BANKASI

Toplam Ödeme 2.134.702 TL
Faiz Oranı % 2,89
Aylık Taksit 35.286 TL

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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 9

VAKIF KATILIM

Toplam Ödeme 2.127.950 TL
Kâr Oranı % 2,9
Aylık Taksit 35.362 TL

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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 10

QNB FİNANSBANK

Toplam Ödeme 2.156.510 TL
Faiz Oranı % 2,94
Aylık Taksit 35.670 TL

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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 11

ZİRAAT KATILIM

Toplam Ödeme 2.226.315 TL
Kâr Oranı % 3,09
Aylık Taksit 36.833 TL

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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 12

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Toplam Ödeme 2.232.196 TL
Faiz Oranı % 3,1
Aylık Taksit 36.911 TL

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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 13

ING

Toplam Ödeme 2.393.215 TL
Faiz Oranı % 3,44
Aylık Taksit 39.605 TL

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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 14

TEB

Toplam Ödeme 2.421.795 TL
Faiz Oranı % 3,5
Aylık Taksit 40.089 TL

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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 15

ŞEKERBANK

Faiz Oranı %5,89
Aylık Taksit 60.863,64 TL
Toplam Ödeme 3.669.118 TL

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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 16

KUVEYTTÜRK

Toplam Ödeme 2.279.268 TL
Kâr Oranı % 3,2
Aylık Taksit 37.695 TL

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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 17

YAPIKREDİ

Faiz Oranı %3,53
Aylık Taksit 40.331,16 TL
Toplam Ödeme 2.443.443 TL

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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 18

DENİZBANK

Faiz Oranı %3,81
Aylık Taksit 42.621,44 TL
Toplam Ödeme 2.575.986 TL

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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 19

ANADOLU BANK

Faiz Oranı %5,25
Aylık Taksit 55.055,49 TL
Toplam Ödeme 3.321.649 TL

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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 20

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı %3,64
Aylık Taksit 41.225,24 TL
Toplam Ödeme 2.491.764 TL

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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 21

VAKIFBANK

Faiz Oranı %2,99
Aylık Taksit 36.055,58 TL
Toplam Ödeme 2.187.834 TL

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1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo: 5 yılda geri ödeme ne kadar oldu? - Resim: 22
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