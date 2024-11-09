1 milyon TL kredinin geri ödemesi ne kadar? Oranlar değişti...

Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüşle, 1 milyon TL tutarında ve 120 ay vadeli kredi için aylık ödeme miktarı 30 bin TL'nin altına indi. İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
1 milyon TL kredinin geri ödemesi ne kadar? Oranlar değişti...
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Konut kredisi faiz oranlarında yapılan son güncellemeler, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara avantaj sağlamaya devam ediyor. 

 İşte 1, 2 ve 3 milyon TL'lik en avantajlı konut kredileri için aylık ve toplam ödeme tutarları...

1.000.000 TL Kredi

Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.605.044 TL

2.000.000 TL Kredi

Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
Toplam Ödeme: 7.195.469 TL

3.000.000 TL Kredi

Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 89.635,63 TL
Toplam Ödeme: 10.785.895 TL

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