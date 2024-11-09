1 milyon TL kredinin geri ödemesi ne kadar? Oranlar değişti...
Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüşle, 1 milyon TL tutarında ve 120 ay vadeli kredi için aylık ödeme miktarı 30 bin TL'nin altına indi. İşte ayrıntılar...
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Konut kredisi faiz oranlarında yapılan son güncellemeler, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara avantaj sağlamaya devam ediyor.
İşte 1, 2 ve 3 milyon TL'lik en avantajlı konut kredileri için aylık ve toplam ödeme tutarları...
1.000.000 TL Kredi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.605.044 TL
2.000.000 TL Kredi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
Toplam Ödeme: 7.195.469 TL
3.000.000 TL Kredi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 89.635,63 TL
Toplam Ödeme: 10.785.895 TL