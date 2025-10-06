1 milyon TL’lik konut kredisi ne kadar taksit yapıyor? 60 ay vadede en düşük faizli bankalar belli oldu!

Ev sahibi olmayı planlayanlar için bankaların 60 ay vadeli konut kredisi faiz oranları açıklandı. 1 milyon TL’lik kredi çekmek isteyenlerin aylık taksitleri 33 bin TL’den başlayıp 46 bin TL’ye kadar çıkıyor. İşte banka banka 1 milyon TL’lik konut kredisi aylık taksitleri...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
1 milyon TL’lik konut kredisi ne kadar taksit yapıyor? 60 ay vadede en düşük faizli bankalar belli oldu! - Resim: 1

Faizlerin yükseldiği bir dönemde, 1 milyon TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler için 5 yıl vadeli ödemelerde fark büyük.

İşte 1.000.000 TL – 60 ay vadeli konut kredisi için en güncel faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları:

1 18
1 milyon TL’lik konut kredisi ne kadar taksit yapıyor? 60 ay vadede en düşük faizli bankalar belli oldu! - Resim: 2

QNB Finansbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 33.767,72 TL
Toplam Ödeme: 2.044.853 TL

2 18
1 milyon TL’lik konut kredisi ne kadar taksit yapıyor? 60 ay vadede en düşük faizli bankalar belli oldu! - Resim: 3

Halkbank
Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 33.842,92 TL
Toplam Ödeme: 2.057.150 TL

3 18
1 milyon TL’lik konut kredisi ne kadar taksit yapıyor? 60 ay vadede en düşük faizli bankalar belli oldu! - Resim: 4

Albaraka Türk
Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 34.220,02 TL
Toplam Ödeme: 2.068.461 TL

4 18
1 milyon TL’lik konut kredisi ne kadar taksit yapıyor? 60 ay vadede en düşük faizli bankalar belli oldu! - Resim: 5

Dünya Katılım Bankası
Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 34.220,02 TL
Toplam Ödeme: 2.081.744 TL

5 18
1 milyon TL’lik konut kredisi ne kadar taksit yapıyor? 60 ay vadede en düşük faizli bankalar belli oldu! - Resim: 6

Ziraat Katılım
Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 34.523,03 TL
Toplam Ödeme: 2.084.581 TL

6 18
1 milyon TL’lik konut kredisi ne kadar taksit yapıyor? 60 ay vadede en düşük faizli bankalar belli oldu! - Resim: 7

Akbank
İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 34.523,03 TL
Toplam Ödeme: 2.102.141 TL

7 18
1 milyon TL’lik konut kredisi ne kadar taksit yapıyor? 60 ay vadede en düşük faizli bankalar belli oldu! - Resim: 8

Garanti BBVA
Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 34.523,03 TL
Toplam Ödeme: 2.102.831 TL

8 18
1 milyon TL’lik konut kredisi ne kadar taksit yapıyor? 60 ay vadede en düşük faizli bankalar belli oldu! - Resim: 9

İş Bankası
Ev Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 34.523,03 TL
Toplam Ödeme: 2.103.081 TL

9 18
1 milyon TL’lik konut kredisi ne kadar taksit yapıyor? 60 ay vadede en düşük faizli bankalar belli oldu! - Resim: 10

Kuveyt Türk
Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 34.674,98 TL
Toplam Ödeme: 2.105.084 TL

10 18
1 milyon TL’lik konut kredisi ne kadar taksit yapıyor? 60 ay vadede en düşük faizli bankalar belli oldu! - Resim: 11

Vakıf Katılım
Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 35.285,70 TL
Toplam Ödeme: 2.139.142 TL

11 18
1 milyon TL’lik konut kredisi ne kadar taksit yapıyor? 60 ay vadede en düşük faizli bankalar belli oldu! - Resim: 12

Alternatif Bank
Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 36.055,58 TL
Toplam Ödeme: 2.176.634 TL

12 18
1 milyon TL’lik konut kredisi ne kadar taksit yapıyor? 60 ay vadede en düşük faizli bankalar belli oldu! - Resim: 13

Yapı Kredi
Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 36.132,96 TL
Toplam Ödeme: 2.191.551 TL

13 18
1 milyon TL’lik konut kredisi ne kadar taksit yapıyor? 60 ay vadede en düşük faizli bankalar belli oldu! - Resim: 14

TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 36.910,59 TL
Toplam Ödeme: 2.240.011 TL

14 18
1 milyon TL’lik konut kredisi ne kadar taksit yapıyor? 60 ay vadede en düşük faizli bankalar belli oldu! - Resim: 15

Ziraat Bankası
Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 37.616,37 TL
Toplam Ödeme: 2.275.682 TL

15 18
1 milyon TL’lik konut kredisi ne kadar taksit yapıyor? 60 ay vadede en düşük faizli bankalar belli oldu! - Resim: 16

Türkiye Finans Katılım
Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 38.804,78 TL
Toplam Ödeme: 2.346.986 TL

16 18
1 milyon TL’lik konut kredisi ne kadar taksit yapıyor? 60 ay vadede en düşük faizli bankalar belli oldu! - Resim: 17

DenizBank
Mortgage Kredisi
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 42.621,44 TL
Toplam Ödeme: 2.575.986 TL

17 18
1 milyon TL’lik konut kredisi ne kadar taksit yapıyor? 60 ay vadede en düşük faizli bankalar belli oldu! - Resim: 18

Anadolubank
Konut Kredisi
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 46.652,45 TL
Toplam Ödeme: 2.817.467 TL

18 18
konut kredisi