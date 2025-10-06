1 milyon TL’lik konut kredisi ne kadar taksit yapıyor? 60 ay vadede en düşük faizli bankalar belli oldu!
Ev sahibi olmayı planlayanlar için bankaların 60 ay vadeli konut kredisi faiz oranları açıklandı. 1 milyon TL’lik kredi çekmek isteyenlerin aylık taksitleri 33 bin TL’den başlayıp 46 bin TL’ye kadar çıkıyor. İşte banka banka 1 milyon TL’lik konut kredisi aylık taksitleri...
Faizlerin yükseldiği bir dönemde, 1 milyon TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler için 5 yıl vadeli ödemelerde fark büyük.
İşte 1.000.000 TL – 60 ay vadeli konut kredisi için en güncel faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları:
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 33.767,72 TL
Toplam Ödeme: 2.044.853 TL
Halkbank
Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 33.842,92 TL
Toplam Ödeme: 2.057.150 TL
Albaraka Türk
Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 34.220,02 TL
Toplam Ödeme: 2.068.461 TL
Dünya Katılım Bankası
Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 34.220,02 TL
Toplam Ödeme: 2.081.744 TL
Ziraat Katılım
Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 34.523,03 TL
Toplam Ödeme: 2.084.581 TL
Akbank
İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 34.523,03 TL
Toplam Ödeme: 2.102.141 TL
Garanti BBVA
Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 34.523,03 TL
Toplam Ödeme: 2.102.831 TL
İş Bankası
Ev Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 34.523,03 TL
Toplam Ödeme: 2.103.081 TL
Kuveyt Türk
Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 34.674,98 TL
Toplam Ödeme: 2.105.084 TL
Vakıf Katılım
Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 35.285,70 TL
Toplam Ödeme: 2.139.142 TL
Alternatif Bank
Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 36.055,58 TL
Toplam Ödeme: 2.176.634 TL
Yapı Kredi
Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 36.132,96 TL
Toplam Ödeme: 2.191.551 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 36.910,59 TL
Toplam Ödeme: 2.240.011 TL
Ziraat Bankası
Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 37.616,37 TL
Toplam Ödeme: 2.275.682 TL
Türkiye Finans Katılım
Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 38.804,78 TL
Toplam Ödeme: 2.346.986 TL
DenizBank
Mortgage Kredisi
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 42.621,44 TL
Toplam Ödeme: 2.575.986 TL
Anadolubank
Konut Kredisi
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 46.652,45 TL
Toplam Ödeme: 2.817.467 TL